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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۴:۴۲

ورود دادستان به ماجرای ریزش پل «کمالوند» خرم‌آباد

ورود دادستان به ماجرای ریزش پل «کمالوند» خرم‌آباد

خرم‌آباد- دادستان مرکز لرستان به ماجرای ریزش پل آیت‌الله «کمالوند» خرم‌آباد ورود پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش شاهون وند دادستان مرکز لرستان در سخنانی با اشاره به موضوع ریزش پل آیت الله «کمالوند» خرم آباد، اظهار داشت: این پل در جریان سیلاب سال گذشته تخریب شد که کار احداث و بازسازی آن بعد از تخریب در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه به دلیل نبود اعتبار لازم، یک پایه کنار پل تکمیل نشده است، عنوان کرد: بارش‌های اخیر موجب از بین رفتن خاک و کنار گذر این پل شده است.

دادستان مرکز لرستان، بیان داشت: برای بازسازی این پل ۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که شهرداری ۵ میلیارد تومان از آن را به پیمانکار پرداخت کرده است.

شاهون وند، ادامه داد: در این راستا با توجه به اهمیت موضوع شهرداری را موظف کردیم تا ۱۵ میلیارد ریال دیگر به طرح تزریق کند.

بنابر این گزارش، پل آیت الله کمالوند شهر خرم آباد که در سیل ۹۸ تخریب شده بود، تنها مدت کوتاهی پس از بازسازی و با بارش باران دچار ریزش شد که خبرها و گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری مهر در این رابطه را اینجا و اینجا می‌توانید بخوانید.

کد مطلب 5090969

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