کشف بیش از ۲۳۴ هزار لیتر روغن موتور احتکار شده در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی گفت: در پی بازدید سراسری مأمورین پایگاه جنوب این پلیس از انباری در شور آباد، مشاهده گردید حجم انبوهی از روغن موتور خودرو به مارک توتال دپو گردیده است.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی بیان داشت: مقدار روغن کشف شده حدوداً ۲۳۴ هزار لیتر به ارزش تقریبی ۴۲۵ میلیارد ریال بوده و مربوط به تولید سال ۱۳۸۹ و فاقد مصرف می‌باشد.

وی افزود: روغن‌ها ساخت کشور امارات متحده عربی تحت لیسانس کشور مالزی و فاقد اسناد و مدارک گمرکی است. که محل پلمب گردید.

در خاتمه سرهنگ ولیپور گودرزی از هموطنان خواست: در صورت مشاهده هرگونه احتکار کالا موضوع را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.