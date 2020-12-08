حجت‌الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر حاکمیت جوی پایدار بر روی استان اصفهان تا پایان هفته است.

وی افزود: آسمان استان در این بازه زمانی ابری و مه آلود پیش بینی می‌شود و در مناطق شمالی و شرقی استان بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

افزایش حجم آلاینده‌ها در اصفهان تا پایان هفته

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان اضافه کرد: همچنین تا پایان هفته کاهش کیفیت هوا و انباشت آلاینده‌های جوی دور در کلان‌شهر اصفهان و مناطق صنعتی پیش‌بینی می‌شود.

وی در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان در ۲۴ ساعت آینده گفت: در این بازه زمانی دمای هوای استان اصفهان بین یک تا سه درجه سانتی‌گراد کاهش پیدا می‌کند.

علی عسگریان گفت: همچنین در ۲۴ ساعت آینده دمای هوای شهر اصفهان در گرم‌ترین و سردترین ساعات بین ۱۲ و دو درجه سانتی‌گراد در نوسان است.

وی اضافه کرد: دمای هوای بویین میاندشت در ۲۴ ساعت آینده با ۱۰ درجه سانتی‌گراد زیر صفر خنک‌ترین دمای استان پیش بینی شده است، ضمن اینکه چوپانان با دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.