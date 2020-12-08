کشف بیش از ۵۵ تن آرد گندم احتکار شده در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعقیل سلگی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در انجام تحقیقاتی از دپوی مقادیری آرد قاچاق در یک انباری در یکی از محله‌های شهرستان اراک با خبر شدند.



وی افزود: با حضور مأموران پلیس در محل مذکور مشخص شد یک دستگاه کامیون کشنده در حال تخلیه مقادیری آرد در این انبار است.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی بیان کرد: با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی و حضور مأموران پلیس امنیت اقتصادی از این انبار بازرسی و ۵۵ تن و ۲۰۰ کیلو گرم آرد قاچاق کشف شد.



سرهنگ سلگی خاطر نشان کرد: متصدی این انباری در این عملیات دستگیر و برای برخورد قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.