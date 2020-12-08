به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعقیل سلگی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در انجام تحقیقاتی از دپوی مقادیری آرد قاچاق در یک انباری در یکی از محلههای شهرستان اراک با خبر شدند.
وی افزود: با حضور مأموران پلیس در محل مذکور مشخص شد یک دستگاه کامیون کشنده در حال تخلیه مقادیری آرد در این انبار است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی بیان کرد: با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی و حضور مأموران پلیس امنیت اقتصادی از این انبار بازرسی و ۵۵ تن و ۲۰۰ کیلو گرم آرد قاچاق کشف شد.
سرهنگ سلگی خاطر نشان کرد: متصدی این انباری در این عملیات دستگیر و برای برخورد قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی خبر داد؛
کشف بیش از ۵۵ تن آرد گندم احتکار شده در اراک
اراک- رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از کشف بیش از ۵۵ تن آرد قاچاق دپو شده در یک انبار غیر مجاز در اراک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعقیل سلگی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در انجام تحقیقاتی از دپوی مقادیری آرد قاچاق در یک انباری در یکی از محلههای شهرستان اراک با خبر شدند.
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