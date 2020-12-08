گمرک سبزوار فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره گمرک سبزوار با هدف تسهیل در مراودات بین‌المللی امروز با حضور مسئولان شهرستان و نمایندگان مردم سبزوار در مجلس فعالیت خود را آغاز کرد.

بهروز محبی، در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: یکی از رویکردهای مجلس یازدهم توجه به صادرات است و شهرستان سبزوار با توجه به دارا بودن کارخانجات در حوزه‌های مختلف دارای ظرفیت‌های خوبی برای صادرات است.

نماینده مردم دیار سربداران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با آغاز فعالیت گمرک سبزوار صادرکنندگان نیازمند آموزش هستند و با صادرات محصولات تولیدی باید تولیدات در این منطقه زیادتر شود.

علی امید بخش، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار نیز در این رابطه با بیان اینکه با استقرار اداره گمرک در این شهر، یکی از زیرساخت‌های مهم اقتصادی منطقه غرب خراسان فراهم شد، گفت: فعالیت گمرک در سبزوار علاوه بر ایجاد شتاب اقتصادی در فعالیت واحدهای تولید و تجاری، شاخص‌های اقتصادی منطقه را در مراودات بین‌المللی ارتقا می‌دهد.

وی اضافه کرد: گمرک سبزوار، پایگاهی اداری است که فعالان حوزه اقتصادی می‌توانند با بهره‌گیری از خدماتش، امور مربوط به صادرات محصولات را از سبزوار به سمت گذرگاه‌های مرزی کشور و همچنین امور مرتبط به واردات مواد اولیه را در داخل منطقه انجام دهند.

امیدبخش با بیان اینکه سبزوار با فعالیت ۱۷ هزار واحد صنفی، ۲۷۰ واحد صنعتی، فرودگاه، راه آهن، راه‌های مواصلاتی متعدد و منطقه ویژه اقتصادی نیازمند ایجاد اداره گمرک بود، گفت: سازمان گمرک ایران سال گذشته با استقرار و فعالیت گمرک در سبزوار موافقت کرد.