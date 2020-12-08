کشتی ایران در معرض خطر/ ۵ سال آینده خبری از کشتی ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار با استاندار سمنان بابیان اینکه کشتی آرام‌آرام در شهرهای بزرگ در حال کنار گذاشته شدن است و این زنگ خطری جدی برای علاقه‌مندان و دوستداران این رشته‌ی کهن و اصیل ایرانی بشمار می‌رود، اظهار داشت: کشتی ایران درخطر است و اگر این روند ادامه یابد تا پنج سال آینده از کشتی خبری نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه راهکارهای ارتقای کشتی در استان‌های کشور و دنیا مورد ارزیابی قرار گرفته است، تصریح کرد: آسیب‌شناسی از وضعیت موجود کمک شایانی به ارتقای این ورزش اصیل ایرانی می‌کند.

برنامه دایره طلایی راه‌اندازی می‌شود

رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه کشتی یک‌رشته‌ی اصیل و کهن ایرانی است و همچون فرش و پسته‌ی ایران به‌عنوان یک برند و نشان کشور بشمار می‌رود، افزود: راه‌اندازی برنامه‌ی دایره‌ی طلایی و افزایش فعالیت‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی در فضای مجازی ازجمله اقدامات جدیدی است که باهدف ارتقا سطح کشتی و گسترش همه‌جانبه‌ی آن در حال انجام است.

دبیر با اشاره به‌ضرورت دیدار چهره به چهره با استانداران و مسئولان ورزش استان‌های کشور بیان کرد: در صورت بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به آن شاهد کم رونقی و نابودی آن خواهیم بود.

وی گفت: استان سمنان می‌تواند با قهرمان‌پروری و استعدادیابی به کشتی کشور کمک نماید، چراکه اگر این استان یک قهرمان کشتی را به عرصه‌ی بین‌الملل ارائه نماید بی‌شک تا سال‌ها آثار مثبت و تشویقی آن در میان جوانان و نوجوانان استمرار خواهد یافت.

تأمین امکانات سخت‌افزاری و منابع مالی توسط استاندار سمنان

رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران بابیان اینکه قهرمان‌پروری و معرفی قهرمانان به دنیا تنها هدف اصلی در این راستا نیست، تأکید داشت: این رشته می‌تواند علاوه بر غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، سهم مؤثری در کاهش تخلفات و اقدامات حاشیه‌ای ایفا کند.

دبیر با تأکید بر اینکه هر چه در حوزه ورزش سرمایه‌گذاری شود، بی‌تردید از میزان بزهکاران و متخلفان کاسته خواهد شد، ابراز کرد: تأمین امکانات سخت‌افزاری و موردنیاز کشتی و اعتبارات موردنیاز جهت استعدادیابی و پرورش ورزشکاران توانمند مهم‌ترین مطالبه این نهاد از استاندار سمنان است.

وی با اشاره به اینکه برخی از شهرستان‌های استان سمنان استعداد و توانمندی توسعه و گسترش ورزش کشتی را در خود دارد، گفت: در صورت مشارکت بیشتر فرمانداران می‌توانیم آینده‌ای درخشان را برای کشتی استان سمنان تصور کنیم.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در سمنان برای توسعه ورزش کشتی

استاندار سمنان نیز در این دیدار بابیان اینکه مهم‌ترین اقدام در جهت توسعه ورزش برنامه‌ریزی و ارائه الگوی کاری مناسب و اجرایی است، اظهار داشت: تمام ایرانیان کشتی را دوست داشته و با این رشته ورزشی مأنوس هستند.

علیرضا آشناگر با تأکید بر اینکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان برای رشد و توسعه این رشته ورزشی در دستور کار است، خاطرنشان کرد: با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در استان سمنان، مسئولان هیئت کشتی استان می‌توانند با استعدادیابی از میان چهره‌های علاقه‌مند و همچنین ظرفیت‌سنجی از امکانات و تجهیزات موجود و با ارائه برنامه راهبردی و عملیاتی، تلاش کنند.

وی بابیان اینکه استان سمنان ظرفیت لازم برای کسب رتبه‌های برتر در شاخص‌های مختلف ورزشی را دارد، عنوان کرد: توسعه ورزش یکی از اولویت‌های مدیران استان است و این امر علاوه بر حل معضلات اجتماعی، سبب ایجاد مصونیت برای ورزشکاران و جامعه خواهد شد.

استاندار سمنان گفت: جوانان و نوجوانان ما جهت رشد و پرورش روحی و روانی خود نیاز به الگو دارند و در حال حاضر الگوسازی‌های ورزشی با ویژگی‌ها و معیارهای موردنظر بسیار کم شده است.