شبکه امامت جمعه در راستای جایگاه ولایت خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نعمت‌الله آزموده ظهر امروز در نشست مشورتی اعضای شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی، با اشاره به ضرورت پیگیری نهضت تدبر در قرآن کریم در نهاد نماز جمعه، اظهار کرد: نهاد مبارک ائمه جمعه قرآنی‌ترین مجموعه انقلابی است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی بیان داشت: شبکه امامت جمعه در امتداد شبکه متعالی ولایت الله است و اصلی‌ترین کارکرد این مجموعه نجات بشر از ظلمت است.

وی افزود: ائمه جمعه برای انجام رسالت سنگین و خطیر امتداد مسیر انبیا و ائمه (ع) نیازمند ملزوماتی حیاتی‌اند که از مهم‌ترین آن‌ها تجهیز علمی و عملی آن‌ها به نقشه راه نورانیت جامعه است و این نقشه راه، چیزی جز کتاب الله، قرآن نیست.

حجت‌الاسلام آزموده گفت: با این وصف هر قدر، ائمه جمعه معزز با قرآن انس پیدا کنند و از نورانیت آن بهره ببرند باز هم زیاد نیست و این انس و نورانیت باید روزبه‌روز بیشتر و بیشتر شود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان شمالی با اشاره به لزوم اجرای برنامه مطالعات قرآنی به‌ویژه در فصل زمستان، گفت: زمستان، بهار مؤمن است چرا که شب‌هایش طولانی است که این زمان بهترین فرصت برای استفاده می‌باشد.

وی در انتها گفت: به همین منظور شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه که توانمند کردن ائمه جمعه و نهاد نماز جمعه یکی از راهبردهای اصلی آن است، نهضت تدبر در قرآن را از رسالت‌های ذاتی خود دانسته و خود را موظف به ارائه خدمات لازم به ائمه جمعه در این راستا می‌داند.