  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۶

صادق خرازی:

شایعات درباره رهبر انقلاب ساخته دروغ پردازان خارجی است

شایعات درباره رهبر انقلاب ساخته دروغ پردازان خارجی است

صادق خرازی در پی انتشار برخی شایعات در مورد وضعیت سلامت رهبر انقلاب در بخش‌هایی از پستی که در حساب کاربری‌اش در اینستاگرام منتشر کرد، به این شایعات واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خرازی در پی انتشار برخی شایعات در مورد وضعیت سلامت رهبر انقلاب در بخش‌هایی از پستی که در حساب کاربری‌اش در اینستاگرام منتشر کرد، به این شایعات واکنش نشان داد.

متن یادداشت اینستاگرامی صادق خرازی به این شرح است: من معمولاً سعی کرده‌ام سکوت اختیار کنم ساختار و تشکیلات رهبری سیستم اطلاع رسانی خود را دارد و دلیلی ندارد فردی مثل من اظهارنظری کند اما به دلیل انبوه تماس‌هایی که با من گرفته شد این پست را می‌گذارم. امروز با یکی از نزدیکان حضرت آقا صحبت داشتم، بحمدلله حال مبارک ایشان عالی و سرشار از انگیزه و انرژی هستند. به شایعات دروغ و فرافکنی‌ها توجهی نشود کل سناریو ساخته و پرداخته شایعه افکنانه و دروغ پردازان خارجی است و بس.

کد مطلب 5091054

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کلهر IR ۲۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      6 1
      پاسخ
      سقط بشن دروغ پردازان
    • IR ۲۳:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
      5 1
      پاسخ
      کاش خداوندرهبری راتاظهورزنده نگه دارن.برای سلامتیش صلوات
    • صادق IR ۰۳:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      2 0
      پاسخ
      بدخواهان رهبرمون لال بشن انشاالله که انقدر دروغ نگن خبر مرگشون

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها