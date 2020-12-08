شایعات درباره رهبر انقلاب ساخته دروغ پردازان خارجی است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خرازی در پی انتشار برخی شایعات در مورد وضعیت سلامت رهبر انقلاب در بخش‌هایی از پستی که در حساب کاربری‌اش در اینستاگرام منتشر کرد، به این شایعات واکنش نشان داد.

متن یادداشت اینستاگرامی صادق خرازی به این شرح است: من معمولاً سعی کرده‌ام سکوت اختیار کنم ساختار و تشکیلات رهبری سیستم اطلاع رسانی خود را دارد و دلیلی ندارد فردی مثل من اظهارنظری کند اما به دلیل انبوه تماس‌هایی که با من گرفته شد این پست را می‌گذارم. امروز با یکی از نزدیکان حضرت آقا صحبت داشتم، بحمدلله حال مبارک ایشان عالی و سرشار از انگیزه و انرژی هستند. به شایعات دروغ و فرافکنی‌ها توجهی نشود کل سناریو ساخته و پرداخته شایعه افکنانه و دروغ پردازان خارجی است و بس.