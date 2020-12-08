سامانه دانشجویار دانشگاه آزاد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه نشست صمیمانه با نمایندگان تشکل‌ها و فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی که به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو برگزار شد، از سامانه «دانشجویار» رونمایی کرد.

در این مراسم دکتر فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی و جمعی از مدیران دانشگاه نیز حضور داشتند.

طهرانچی در این مراسم با بیان اینکه سامانه «دانشجویار» به عنوان یک سامانه مکمل در عرصه فعالیت‌های دانشجویی و ارتباط دانشجو با دانشگاه فعالیت می‌کند، گفت: باید نمونه‌هایی که نیاز دانشجویان است، به این سامانه اضافه شود که این کار توسط خود دانشجویان و اعضای تشکل‌های دانشجویی نیز قابل انجام است.

وی با تأکید بر اینکه سامانه «دانشجویار» تنها یک نرم‌افزار نیست، افزود: این سامانه یک بستر بزرگ است که باید در آینده گسترش پیدا کرده و در حلقه‌های دوم و سوم خود، موجب درآمدزایی سیستمی برای گروه‌های دانشجویان شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: این دانشگاه می‌تواند یک اقتصاد پایا و پویا بر این بستر شکل دهد. به همین دلیل، این سامانه می‌تواند رشد کرده و به دانشجویان کمک کند تا کسب‌وکارهای زیادی پیرامون این سامانه شکل بگیرد.

سامانه «دانشجویار» توسط تیمی متشکل از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی راه‌اندازی شده که تمامی فرآیندهای ارتباطی دانشجویان در فضای مجازی را پشتیبانی می‌کند.

این سامانه در ۵ فرآیند اصلی «ارتباط و تعامل دانشجویان با امور اداری و رفاهی»، «ارتباط و تعامل دانشجویان با آموزش‌های عمومی و مشاوره فوق برنامه»، «ارتباط و تعامل دانشجویان با استاد راهنما و گروه آموزشی»، «ارتباط و تعامل دانشجویان با مسئولان واحدها» و «ارتباط و تعامل دانشجویان با حوزه فرهنگی» فعالیت می‌کند.

همچنین سامانه «دانشجویار» دارای ۸ زیرسامانه است که عبارتند از «حوزه راهنمایی و مشاوره»، «حوزه اتوماسیون درخواست‌محور»، «حوزه بازار بهم‌رسانی»، «حوزه پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی»، «حوزه فروشگاه آنلاین»، «حوزه کتابخوانی دیجیتال»، «حوزه امور بانکی» و «حوزه بارگذاری محتوای مطلوب».

این سامانه که با هدف ارتباط و تعامل دانشجو و دانشگاه در بستر فضای مجازی راه‌اندازی شده، در فاز نخست فعالیت خود، ۴ خدمت را در اختیار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قرار خواهد داد که شامل «کارت دانشجویی دیجیتال»، «پالایش سلامت ورودی‌های جدید»، «استاد راهنما» و «استاد مشاور فرهنگی» است.

سامانه «دانشجویار» از هفته آینده به صورت رسمی و عمومی در اختیار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.