مجموعه «مقالات سبک هندی» اثر استاد صاعد در اصفهان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب مجموعه مقالات سبک هندی اثر استاد محمدعلی صاعد که از سوی دفتر تخصصی ادبیات و مرکز آفرینش‌های ادبی قلمستان به چاپ رسیده است با حضور مسئولان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در منزل وی رونمایی شد.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان در این مراسم با ابراز خرسندی از رونمایی از کتاب مجموعه مقالات سبک هندی گفت: امیدوارم توانسته باشیم گوشه‌ای از دینی که استاد محمدعلی صاعد بر گردن ما و شهر اصفهان دارد را ادا کنیم.

وی استاد محمدعلی صاعد را خازن گنج گوهر دانست و گفت: امیدواریم سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بتواند سایر آثار ایشان را نیز به چاپ برساند.

محمد قدسی، شاعر و از دوستان نزدیک استاد محمدعلی صاعد که در امر اصلاح مجموعه مقالات سبک هندی پیش از چاپ اهتمام ورزیده است، درباره ویژگی‌های یار دیرین خود گفت: می‌توانم بگویم که وی، شاعرِ انسان و انسانِ شاعر است. در واقع بعضی شاعر هستند اما انسان نیستند و یا انسان هستند و شاعر نیستند اما هر دو مزیت در وجود استاد محمدعلی صاعد وجود دارد.

گوهری از بقایای نسل صغیر اصفهانی

وی با اشاره به پیشتازی محمدعلی صاعد در اخلاق و انسانیت ادامه داد: وی گوهری از بقایای نسل مرحوم صغیر است و دیگر معلوم نیست چنین انسانی با خصوصیات مشابه ایشان دوباره متولد شود.

این شاعر اصفهانی بیان داشت: دیوان مرحوم صغیر ۱۸ دوره تجدید چاپ شد و این به خاطر انسانیت موجود در شعر او است و مطمئن هستم که این اتفاق برای آثار استاد محمدعلی صاعد هم رخ می‌دهد.

قدسی با بیان اینکه استاد صاعد مانند یک پدر به شاعران جوان بسیار توجه می‌کرد و جوانان مدیون توجهات ایشان هستند، افزود: جلسات انجمن صائب ساعت ۱۲ ظهر تعطیل می‌شد اما ویتا چند ساعت بعد کنار نهر می‌نشست و من اشعارم را برایشان می‌خواندم و آنها را نقد می‌کرد که نشان از تواضع استاد صاعد دارد.

وی ادامه داد: مقالات تألیفی ایشان درباره سبک هندی در گوشه‌ای از منزل‌شان بود و مشخص نبود چه زمانی چاپ شود. چاپ این کتاب شادی خاصی برای ایشان به همراه داشت و امیدوارم اجر و پاداش شاد کردن دل استاد صاعد شامل حال دست‌اندرکاران چاپ این کتاب شود.

انس دیرینه استاد صاعد با صائب تبریزی

مدیر دفتر تخصصی ادبیات و مرکز آفرینش‌های ادبی قلمستان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز درباره استاد محمدعلی صاعد اظهار داشت: وی از پرسابقه‌ترین شاعران و انجمن‌داران اصفهان است؛ استاد صاعد از سال‌ها پیش انجمن ادبی صائب را در اتاق کوچکی در یک کتابخانه تأسیس کرد و جلسات این انجمن هر صبح جمعه برگزار می‌شد.

الهه رضایی افزود: در اصفهان شخصی را سراغ نداریم که به اندازه استاد محمدعلی صاعد درباره صائب پژوهش کرده باشد و ایشان تألیفات و کتاب‌های زیادی در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: در زمان دانشجویی به منزل ایشان سر می‌زدم و از محضرشان فیض می‌بردم و می‌دیدم که دور تا دور ایشان پر از کتاب است و مشغول پژوهش و نوشتن درباره صائب و سبک هندی است.

مردم‌دار بودن از حلقه‌های گمشده شاعران و اهالی ادب اصفهان است

مدیر دفتر تخصصی ادبیات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه استاد صاعد عمر خود را در راه ادبیات و مردم‌داری صرف کرده است، تصریح کرد: به نظر من مردم‌دار بودن یکی از حلقه‌های گمشده شاعران و اهالی ادب اصفهان است. برخی از افرادی که به درجه استادی و پیشکسوتی می‌رسند معمولاً دیگران را از خود می‌رانند و به یکی دو مرید جان‌سپرده اکتفا می‌کنند، جوانان را به تندی نقد می‌کنند و تنها سبک شعری و سبک زندگی خود را می‌پسندند و دیگران را قبول ندارند و به قول معروف برج عاج‌نشین می‌شوند، اما استاد صاعد همواره با سعه‌صدر فراوان در منزل خود میزبان شاعران و علاقه‌مندان ادبیات و شعر بوده است.

به گزارش مهر، استاد محمدعلی صاعد، شاعر و صائب‌شناس اصفهانی که از آثار او می‌توان به «بر آستان غزل»، «تجلی در منا» و «سبک شعر اصفهان» اشاره کرد،.