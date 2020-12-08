۱۰۶ مورد جدید مبتلا به کرونا در بیمارستان های کرمان بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی عصر سه شنبه در خصوص آخرین آمار استان کرمان از وضعیت بیماری کووید ۱۹ در جمع خبرنگاران بیان داشت: در حال حاضر ۴۷۹ مورد قطعی مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمان بستری هستند.

وی به موارد مثبت بستری در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی استان به تفکیک شهرستان اشاره کرد و افزود: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۳۲ نفر، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۵۱ نفر، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۴۱ نفر، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۳۷ نفر و در حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱۸ نفر بستری هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: از ابتدای اپیدمی کرونا تاکنون ۱۴ هزار و ۳۶۰ نفر در بیمارستان‌های استان کرمان در اثر ابتلاء به کرونا بستری هستند.

شفیعی تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۶ مورد جدید بستری در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان کرمان به ثبت رسیده است.

وی به موارد مثبت بستری مبتلا به کووید ۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته به تفکیک شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: ۶۳ مورد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱۰ نفر، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱۰ مورد، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۶ مورد و در حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱۷ مورد به ثبت رسیده است.

شفیعی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۶ نفر در اثر ابتلای قطعی به کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند که شامل ۱۰ فوتی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲ فوتی در حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان و چهار فوتی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم می‌شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: از ابتدای شیوع کرونا در استان کرمان تاکنون در مجموع ۲ هزار و ۱۰۱ نفر در اثر ابتلای قطعی به کووید ۱۹ جان خود را از دست داده‌اند.