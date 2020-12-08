متهم ۳۲۰۰ میلیاردی فارس تحویل دستگاه قضایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ رهام بخش حبیبی گفت: به دنبال بررسی‌های کارشناسی پلیس امنیت اقتصادی استان فارس، فردی که زمین‌های کشاورزی خود را به شکل غیرمجاز تغییر کاربری داده و می‌فروخت، شناسایی و بعد از تشکیل پرونده به مقام قضائی تحویل داده شد.

وی تصریح کرد: برابر بررسی‌های پلیس امنیت اقتصادی فارس، این فرد ۵۴ ساله، ۳۲ هکتار اراضی کشاورزی خود را به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده، تفکیک و قطعه‌بندی کرده و به فروش گذاشته بود.

او با اشاره به اینکه متهم علاوه بر تغییر کاربری زمین‌های مربوطه، ۵ هکتار از اراضی ملی را نیز به زمین‌های خود الحاق و تصرف کرده بود، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش زمین‌های تغییر کاربری داده شده، بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان فارس از شهروندان خواست هرگونه اخبار در خصوص ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.