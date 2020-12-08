ثبت ۱۰ فوتی دیگر بر اثر کرونا در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی بعد از ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۳۹ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۴۰ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۴۹۰ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان ۱۰ نفر است که از این تعداد سه مورد مربوط به شهرستان کرمانشاه است.

وی در مورد جان باختگان افزود: در هریک از شهرستان‌های اسلام آباد غرب، کنگاور، هرسین، سنقروکلیایی، سرپل ذهاب، قصرشیرین و دالاهو یک نفر جان خود را از دست داد.

محمدی گفت: با احتساب موارد فوت در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون به یک هزار و ۳۲۸ نفر رسید.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۸۲ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۱۰۳ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.