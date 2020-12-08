۸ هزار نفر در شهرستان انزلی غربالگری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بابک صیاد ظهر سه شنبه در جلسه ستاد کرونا شهرستان انزلی با اشاره به غربالگری هشت هزار نفر در قالب طرح شهید سلیمانی، اظهار کرد: متأسفانه بر اساس آمارهای اعلام شده انزلی در ردیف شهرهای با وضعیت نارنجی قرار گرفته است.

وی افزود: پیش از این معیار محاسبه بر اساس مثبت بودن تست پی سی آر افراد به ازای ۴ نفر برای جمعیت ۱۰۰ هزار نفری شهرها بود اما با تغییر روند ارزیابی، امروزه میزان بستری در بیمارستان‌های شهرها ملاک تعیین وضعیت شهرها است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان انزلی به میانگین روزانه هفت بیمار کرونایی بستری در بیمارستان انزلی در هفته گذشته اشاره و تاکید کرد: در حال حاضر ۲۷ بیمار در بیمارستان انزلی بستری هستند و امروز شش بیمار با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شدند.

صیاد ادامه داد: روز گذشته ۲۳ تست کووید ۱۹ انجام شد و بر اساس آمارها از آغاز طرح شهید سلیمانی تاکنون ۲۸ درصد جمعیت انزلی غربالگری شده اند.

وی با تاکید بر اینکه کادر درمان انزلی انرژی خود را برای بیماران با تست مثبت کرونا گذاشته اند، اضافه کرد: در طرح شهید سلیمانی نیروهای بسیج در مرحله اول غربالگری را انجام داده و در صورت وجود مشکل در خانواده‌ای کادر درمان به آن منزل اعزام و روند درمان و قرنطینه بیمار در منزل انجام می‌شود.