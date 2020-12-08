تعداد بیماران بد حال کرونایی در گیلان ۳ رقمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آبتین حیدرزاده عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش تعداد آمار مبتلایان به کرونا در استان گیلان طی روزهای گذشته، اظهار کرد: به رغم اعمال محدودیت‌ها متأسفانه شاهد افزایش آمار ابتلاء هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۸۵ بیمار مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان‌های استان گیلان بستری هستند، افزود: تعداد آمار بیماران کرونایی بد حال به ۱۰۵ نفر رسیده و برای نخستین بار بیماران بد حال سه رقمی شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: ۹۵ بیمار کرونایی جدید طی شبانه روز گذشته در مراکز درمانی و بیمارستانی استان گیلان بستری شده‌اند.

وی در ادامه عادی انگاری نسبت به کرونا از سوی شهروندان و همچنین برگزاری دورهمی های خانوادگی را از مهم‌ترین دلایل افزایش روند ابتلاء به کرونا عنوان کرد و از شهروندان خواست با استفاده از ماسک، رعایت دستور العمل ها و فاصله اجتماعی و محدودیت‌های کرونایی کادر درمان و پرستاران را در مقابله و کنترل این ویروس کمک کنند.