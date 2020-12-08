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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۷:۱۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اعلام کرد؛

۵ فوتی و شناسایی ۱۰۸ مورد مبتلا به کرونا ویروس در استان مرکزی

۵ فوتی و شناسایی ۱۰۸ مورد مبتلا به کرونا ویروس در استان مرکزی

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: براساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۸ مورد جدید ابتلاء در استان مرکزی شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جمالیان عصر سه شنبه در خصوص آخرین وضعیت استان مرکزی در مواجهه با کرونا اظهار کرد: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی ۱۰۸ مورد جدید ابتلاء به کرونا ویروس در استان مرکزی در ۲۴ ساعت گذشته شناسایی شده است.

وی ادامه داد: از ۱۰۸ مورد جدید در استان ۲۵ نفر از بیماران در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند که تحت مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصی درمانی را دریافت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی اراک گفت: ۸۳ مورد از بیماران جدید که شناسایی شده‌اند تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه شده‌اند.

جمالیان در مورد آخرین آمار ابتلاء به کرونا در استان گفت: ️ تعداد موارد ابتلاء به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تاکنون به ۳۲ هزار و ۶۹۱ نفر رسیده است.

وی در ادامه افزود: متأسفانه در این مدت ۵ مورد فوتی در اثر ابتلاء به ویروس کرونا در استان مرکزی گزارش شده است که بر این اساس تعداد فوتی‌ها در اثر ابتلاء به این ویروس یک هزار و ۳۰۷ نفر می‌رسد.

کد مطلب 5091120

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