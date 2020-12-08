رفتار پلیس در مناسبات اجتماعی، حکیمانه و خردمندانه است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در دیدار معاون تربیت و آموزش ناجا و جمعی از مسئولان انتظامی استان مرکزی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای عرصه نظم و امنیت اظهار کرد: چهره نیروی انتظامی در شرایط فعلی کشور آبرومند و قابل تقدیر است.

وی با اشاره به برخی از شاخصه‌های رفتاری کارکنان نیروی انتظامی بیان کرد: دلسوزی، تعهد، وظیفه شناسی و خدمتگزاری پلیس در شبانه روز قابل تقدیر است و مصداق آن بازتاب تلاش‌های اثربخش کارکنان انتظامی استان مرکزی در ارتقا امنیت اجتماعی با توجه به مسائل اجتماعی متعدد در این استان است.

آموزش در دو عرصه جامعه و سازمانی ضرورت دارد

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه بر ضرورت آموزش در دو عرصه جامعه و سازمانی از سوی مسئولان ناجا تاکید کرد و ادامه داد: بخشی از آموزش بایستی ویژه اقشار مختلف اجتماعی با تدبیر و حکیمانه برنامه ریزی شود و توأمان با آن در حوزه سازمانی نیز باید نسبت به آن اهتمام داشت.

امام جمعه اراک با تبیین اثرات آموزش در نیروی انتظامی تصریح کرد: آموزش نیروی انسانی یکی از بزرگترین سرمایه گذاری هاست و توجه به بعد آموزش یکی از مؤلفه‌های بنیادین در این سرمایه گذاری است.

وی افزود: در بخش‌های مختلف، توجه به آموزش سربازان نیز از نکاتی است که باید نسبت به آن برنامه ریزی شود، چرا که این جوانان سرمایه‌های بی بدیل ایران اسلامی بوده و بعد از پایان دوران مقدس سربازی در بخش‌های مختلف کشور فعالیت خواهند داشت.

آیت الله دری نجف آبادی در ادامه به تفاوت پلیس ایران اسلامی با پلیس در دیگر کشورهای پیشرفته دنیا اشاره کرد و گفت: آموزش در نیروی پلیس کشور ما همراه با انگیزه‌های دینی، اعتقادی، اخلاقی و کرامت انسانی است ولی پلیس در کشورهای غربی، هیچ گونه ابائی در برخورد خشونت آمیز با شهروندان خود نشان نمی‌دهند.

رفتار پلیس ایران در برخورد با مردم حکیمانه و خردمندانه است

وی با بیان اینکه رفتار پلیس در ایران در برخورد با مردم حکیمانه و خردمندانه است، بر سرمایه گذاری در حوزه آموزش تاکید کرد و ادامه داد: نکته حائز توجه دیگر در بحث آموزش به کارگیری افرادی است که در این حرفه مهم و مقدس فعالیت دارند، چرا که آنان خود الگویی برای جوانان و خانواده‌ها بوده و بسیاری از آموزه‌ها به واسطه آنان در جامعه انتشار می‌یابد.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان ضرورت برگزاری برنامه‌های فوق العاده نظارتی و کنترلی در بحث آموزش کارکنان بیان کرد: باید به نحوی در بحث آموزش برنامه ریزی کرد که انگیزه‌های دینی، اخلاقی و بصیرت در کارکنان متجلی شده و کارکنان با تأسی به این اخلاقیات در عرصه خدمت، پیشتاز و پیشگام باشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی به برخی از سختی‌های شغل پلیس در نقاط مرزی و شرایط سخت آب و هوایی در برف و کولاک و در گرمای تابستان اشاره کرد و گفت: در کنار این سختی‌ها بسیاری از تهدیدات از سوی بسیاری از مزدوران، بدخواهان و تروریست‌ها نیز متصور است که کارکنان ناجا با بهره گیری از نیروی ایمانی خود، به نیکی در پاسداشت از کیان این مرز و بوم تلاش داشته‌اند.

آیت الله دری نجف آبادی توکل به خدا را راه گشا و مشکل گشای مصائب و مشکلات خواند و گفت: کارکنان نیروی انتظامی در کنار توکل به حق تعالی باید همواره مراقب و هوشیار در انجام مسئولیت‌های خود باشند و مسئولان نیز در حفظ سرمایه‌های انسانی که خود سرمایه‌های بزرگ انقلاب هستند، تاکید و نظارت داشته باشند.

وی به با اشاره به از اقدامات صهیونیسم در ترور سرمایه‌های انقلاب تاکید کرد: در کنار این تهدیدات، بهره گیری از تکنیک‌های جدید نیز باید به کارکنان آموزش داده شود و در برابر هر گونه دسیسه و توطئه چینی دشمنان مبتکرانه اقدام کرد.