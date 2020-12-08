پرش از طبقه پنجم برای فرار از آتش

عباس وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ساعت ۱۱ و ۱۶ دقیقه پیش از ظهر امروز حادثه حریق مسکونی واقع در ساختمان پنج طبقه ۱۰ واحدی در منطقه حصارک به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.

وی بیان کرد: پس از اعلام حادثه سریعاً سه دستگاه خودرو آتش‌نشانی به همراه هشت نفر تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج تصریح کرد: پس از اعزام نیروهای آتش‌نشانی به محل مشاهده شد، این حادثه در طبقه پنجم بر اثر اتصالی سیم برق، اتفاق افتاده است که منجر به سوختگی یک مرد حدوداً ۴۷ ساله شد.

وی خاطرنشان کرد: فرد بر اثر استرس ناشی از حریق از پنجره طبقه پنجم بر روی سقف خودروی پیکان سواری سقوط کرده بود که توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.

نجات نوجوان ۱۳ ساله محبوس بر اثر حریق آبگرمکن

وحیدی همچنین از نجات جان نوجوان سیزده ساله‌ای که بر اثر حریق آبگرمکن در اتاقی محبوس شده بود، خبر داد و اظهار کرد: در ساعت ۱۳ و ۲۶ دقیقه بعدازظهر حریق مسکونی واقع در خیابان ۲۵ متری بهار به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.

وی با بیان اینکه پس از اعلام این حادثه سریعاً از دو ایستگاه آتش‌نشانی نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند، بیان کرد: پس از اعزام نیروهای عملیاتی به محل مشاهده شد که حریق یاد شده در طبقه سوم ساختمان بر اثر نقص فنی در سیستم آبگرمکن که در تراس واحد یاد شده قرار داشت، منجر به تراکم دود شده بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج خاطر نشان کرد: پسر ۱۳ ساله‌ای داخل اتاق خواب به علت حرارت ناشی از حریق و دود حاصله محبوس شده بود که نیروها وارد عمل شده، حریق را مهار و فرد مصدوم را به محیط بیرون از ساختمان انتقال دادند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه با عملکرد سریع نیروهای عملیاتی آتش نشانی از گسترش حریق به داخل واحد و واحدهای فوقانی و تحتانی ساختمان یاد شده جلوگیری و حریق به طور کامل اطفا شد.

وحیدی خاطر نشان کرد: نیروهای آتش‌نشانی پس از ایمن‌سازی محیط و تهیه گزارش واحد عملیاتی به ایستگاه مراجعه کردند.

وی در پایان متذکر شد: با توجه به فرا رسیدن نیمه دوم سال به شهروندان توصیه می‌شود در این فصل از سال، جهت استفاده از وسایل گرمایشی و گاز سوز نکات ایمنی از جمله بست اتصالات، چک کردن دودکش‌ها و همچنین به جهت جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار ناشی از استنشاق و یا حریق نکات ایمنی را رعایت کنند.