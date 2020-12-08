به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران، پوراندخت نیرومند در مراسم اعطای ۶ مجوز جوار کارگاهی و بین کارگاهی در بنگاه‌های اقتصادی و اتحادیه‌ها در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای اظهار داشت: این مراکز با ارائه آموزش‌های مناسب برای شاغلان در بنگاه‌های اقتصادی و اتحادیه‌ها موجب ارتقا مهارت کارکنان می‌شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران بیان کرد: ثبت نام در سامانه فراخوان آزمون‌گرها، همکاری و تعامل در تهیه بانک اطلاعاتی و آزمون صلاحیت حرفه‌ای، با بهره‌گیری از ماده ۱۳ قانون صنفی امکان پذیر است.

وی افزود: طبق استاندارهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دانسته‌های نیروی انسانی تکمیل می‌شود. در سطح نظام صلاحیت حرفه‌ای با تشخیص اتحادیه‌ها در حوزه اصناف که نیازمند آموزش و به روز رسانی هستند کار کرده و به آنان انگیزه دهیم.

گفتنی است در پایان این مراسم مجوز مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی در بنگاه‌های اقتصادی و اتحادیه‌ها از سوی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران به مدیران صنایع اعطا شد.