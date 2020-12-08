مشترکین برق اردبیل بیش از ۶۲ میلیارد تومان بدهی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیمی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه طرح‌های وزارت نیرو در راستای اصلاح الگوی مصرف و نیز ترغیب مشترکین به استفاده صحیح از برق است، اظهار کرد: بعد از اجرای طرح «برق امید» در کشور مقرر شده است تا بعد از ۶ ماه از اجرای این طرح مشترکانی که نتوانند خود را به ردیف مشترکین خوش مصرف برسانند با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق مصرفی شوند.

وی ادامه داد: این افزایش نرخ برق مصرفی برای مشترکین پر مصرف از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد و مشترکین برای رعایت عدالت در مصرف برق بایستی هزینه این پرمصرفی را نیز بپردازند.

مدیرعامل برق استان اردبیل از برخورد با ادارات و بانک‌ها در خصوص مصرف بی رویه برق خاطرنشان کرد: شرکت برق یکی از ارگان‌های خدمت رسان است که برای جلب رضایتمندی مردم و مشترکین باید تدابیر لازم برای تأمین برق پایدار را داشته باشد.

قدیمی از قطع برق مشترکینی که به بهانه‌های مختلف بهای برق مصرفی را پرداخت نمی‌کنند خبر داد و گفت: مأمورین اداره برق در خصوص مصارف خانگی و جلوگیری از قطعی برق مشترکین خانگی نهایت همکاری را می‌کنند و در مورد ادارات نیز همین روند را در پیش داریم ولی اگر همکاری‌ها ادامه نداشته باشد مجبور به قطع برق و الزام به پرداخت هزینه برق مصرفی می‌کنیم.

وی از قطع برق یکی از بانک‌ها به دلیل عدم پرداخت هزینه برق مصرفی خبر داد و گفت: ادارات نیز در صورت عدم پرداخت قبوض برق شاهد قطعی برق بوده‌اند و در خصوص وصول مطالبات شرکت کوتاه نیامده‌ایم.

۵۷۷ هزار مشترک برق در اردبیل وجود دارد

مدیرعامل برق استان اردبیل به برق مصرفی صنایع و حمایت از این بخش نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر صنایع اردبیل ۲۴ درصد برق مصرفی استان اردبیل را به خود اختصاص داده‌اند و بیش از ۶ میلیارد تومان به شرکت برق بدهکار هستند.

قدیمی از پرداخت ۲ میلیارد تومان تخفیف به صنایع خوش مصرف در قالب طرح تشویقی شرکت برق خبر داد و گفت: همزمان با ارائه تخفیف به مصرف کنندگان برق شهری و روستایی صنایع نیز اگر بتوانند در ردیف مشترکین خوش مصرف قرار گیرند از مزایای طرح‌های تشویقی شرکت برخوردار خواهند شد.

وی شرکت برق اردبیل را در راستای وصول مطالبات خود موفق دانست و افزود: طبق بررسی‌های انجام شده در طول هشت ماهه امسال شرکت برق اردبیل به ۱۰۲ درصد وصول مطالبات رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است که این بیانگر همکاری و همراهی مشترکین برق استان اردبیل است.

مدیرعامل برق استان اردبیل با اشاره به وجود ۵۷۷ هزار مشترک برق در استان اردبیل اظهار کرد: از این تعداد مشترک ۸۵ درصد مربوط به مشترکین خانگی و مابقی برای ادارات و مراکز عمومی و خدماتی است.

سرقت سیم برق را یکی از مشکلات شرکت برق است

قدیمی سرقت سیم برق را یکی از مشکلات این شرکت عنوان کرد و گفت: متأسفانه ۱۰۰ مورد سرقت سیم انتقال برق فشار ضعیف را از سوی یک باند سرقت شاهد بودیم که برای جلوگیری از این اقدام در صدد تعویض سیم برق با کابل خودنگهدار هستیم.

وی از وجود پنج هزار و ۶۰۰ کیلومتر برق فشار ضعیف در استان اردبیل خبر داد و افزود: یک هزار و ۶۰۰ کیلومتر مسیر کابل خودنگهدار در استان اردبیل شناسایی شده است که تعهد اجرای این طرح برای سال جاری ۱۷۰ کیلومتر بوده که تاکنون ۱۰۰ کیلومتر را عملیاتی کرده‌ایم.

اتمام تعویض سیم برق با کابل خودنگهدار تا ۵ سال آینده در اردبیل

مدیرعامل برق استان اردبیل ادامه داد: هزینه اجرای هر کیلومتر برق خودنگهدار ۱۳۰ میلیون تومان است که برای سرعت بخشیدن به تعویض سیم برق به کابل خودنگهدار اعتبار مالی مورد نیاز ولی امیدواریم در کمتر از پنج سال آینده تبدیل سیم برق به کابل خودنگهدار در استان اردبیل به اتمام برسد.

قدیمی بر وصول مطالبات شرکت برای ادامه روند خدمت رسانی و تأمین برق پایدار تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بخش صنعت ۶ میلیارد تومان، بخش‌های عمومی و ادارات هفت میلیارد تومان، مشترکین برق خانگی ۱۸ میلیارد تومان، آب و فاضلاب و کشاورزی ۲۲ میلیارد تومان و بخش‌های دیگر نیز ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به شرکت برق بدهی دارند.

وی به تفکیک مصرف کنندگان برق بین مشترکین نیز اشاره کرد و گفت: ۳۷.۵ درصد از برق استان را مشترکین خانگی، ۲۴ درصد را صنعت، ۱۶ درصد آب و فاضلاب و کشاورزی، ۱۰ درصد عمومی و ۳.۵ درصد را روشنایی معابر مصرف می‌کنند.

برق رایگان برای مشترکین کم مصرف

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با بیان اینکه طبق این طرح مصرف مشترکین به دو قسمت در طول سال تقسیم می‌شود ادامه داد: بخش اول مربوط به مهر ماه تا پایان اردیبهشت ماه بوده که اگر مصرف مشترکین در طول این مدت به ازای هر ماه کم‌تر از ۸۰ کیلووات ساعت باشد به عنوان مشترک کم مصرف خواهد بود و در کنار آن در بخش دوم و ۴ ماه خرداد، تیر، مرداد و شهریور ماه نیز مصرف این مشترکین باید کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت باشد تا از تخفیف ۱۰۰ درصدی برخوردار شوند.

قدیمی بیان کرد: البته این نحوه محاسبه مصرف برق برای مناطق عادی بوده و برای مناطق گرمسیری مانند پارس‌آباد، بیله‌سوار، جعفرآباد و اصلاندوز در چهار ماه گرم سال مصرف کمتر از ۱۵۰ کیلو وات ساعت به عنوان معیار کم‌مصرفی مشترک قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: از ابتدای آبان ماه تا به امروز تعداد ۲۷۸ هزار قبض خانگی در استان اردبیل صادر شده که از این تعداد ۲۷.۴ درصد مشترکین روستایی و ۱۸.۵ درصد از مشترکین شهری مشمول تخفیف صد درصدی شده‌اند و در کنار آن ۴۳.۲ درصد از مشترکین روستایی و ۵۱.۷ درصد از مشترکین شهری جزو مشترکین خوش مصرف بوده‌اند.