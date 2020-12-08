استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در بودجه ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی عصر امروز در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر آذربایجان شرقی گفت: بهره‌گیری از دیدگاه نخبگان در تدوین و تصویب بودجه کشور، امری ضروری است.

روح اله متفکر آزاد ادامه داد: هر ساله بعد از اتمام تصویب بودجه، نخبگان، دانشگاهیان و کارشناسان گلایه مند بودند. برای همین منظور امسال می‌خواهیم برای تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ از ظرفیت نخبگان جامعه و دانشگاهیان استفاده کنیم.

وی افزود: معتقدم که می‌توان از تجربه فراخوان پیشنهادات در بودجه ۱۴۰۰ بهره برد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این راستا به صورت یک فراخوان عمومی اطلاع رسانی کردیم تا از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، کارشناسان در تصویب بودجه ۱۴۰۰ استفاده کنیم.

وی توضیح داد: بعد از جمع بندی نهایی، آنچه که قابلیت پیگیری خواهد داشت را دنبال خواهیم کرد.

متفکر آزاد اضافه کرد: معتقدم که این فراخوان و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، بدون خروجی نخواهد بود و در حقیقت شعار مردمی سازی در مجلس محقق خواهد شد.

وی، مشارکت مردم در حوزه حکمرانی را اتفاق مهمی تلقی کرده و افزود: بعد از پیگیری مسائل مطرح شده در این فراخوان، گزارشات نیز به مردم ارائه خواهد شد.