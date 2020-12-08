ولایتی مراتب همدردی و تسلیت مقام معظم رهبری را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل امروز(سه شنبه) با حضور در منزل شهید فخری‌زاده با خانواده وی دیدار و مراتب همدردی و تسلیت مقام معظم رهبری را ابلاغ کرد.

ولایتی در این دیدار که ریاست دانشگاه آزاد اسلامی نیز حضور داشت ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این دانشمند برجسته و ممتاز عرصه هسته‌ای و دفاعی کشور، گفت: رهبر معظم انقلاب در پیام شهادت شهید دکتر فخری‌زاده فرمودند «این عنصر علمی کم‌نظیر جان عزیز و گرانبها را به‌ خاطر تلاش‌های علمی بزرگ و ماندگار خود، در راه خدا مبذول داشت» و بر پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن و پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه‌ بخش‌هایی که این شهید عزیز در آن ها فعالیت داشتند، تاکید فرمودند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل بر ادامه راه شهید فخری‌زاده تأکید کرد و خطاب به همسر این شهید بزرگوار، گفت: شما در زندگی وی نقش بی بدیلی داشتید و از خداوند متعال می‌خواهیم تا بتوانیم ادامه دهنده خوبی برای آن شهید عزیز باشیم.