به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار العراق، تحسین الخفاجی سخنگوی فرماندهی مشترک عراق گفت: فرماندهی عملیات مشترک علاوه بر اتکا به منابع مهم و همچنین تحلیل و تجزیه اطلاعات و بر اساس تخمین موقعیت، به واسطه اقدامات اطلاعاتی و امنیتی به طور کامل علیه داعش اقدام کرد.

وی اشاره کرد: داعش هم اکنون در یک وضعیت آشفته ای به سر می بَرد و این به تلاشهای نیروهای امنیتی و همچنین اداره اطلاعات نظامی و سازمان امنیت ملی و سازمان اطلاعات عراق برمی گردد.

تحسین الخفاجی افزود: حملات هوایی اخیر ، منجر به کشته شدن ده ها داعشی شده است.

این در حالی است که در حملات هوایی اخیر نیروی هوایی عراق به مواضع داعشی ها در منطقه یثرب در استان صلاح الدین شماری از داعشی ها به هلاکت رسیدند. در جریان این حمله یکی از سرکرده های برجسته تکفیریها به هلاکت رسید.