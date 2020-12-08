موانع و مشکلات بیمارستان زاگرس ایلام برطرف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در دیدار با رئیس بیمارستان زاگرس ضمن تشکر از مجموعه کادر درمان تقدیر کرد و اظهار کرد: کادر درمان مدافعان خط مقدم مقابله با بیماری کرونا هستند و همواره نقشی اساسی در سلامتی مردم؛ در این روزهای سخت را ایفا می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر لزوم مشارکت‌های بخش‌های مدیریتی استان در رفع مشکلات این بیمارستان آمادگی این دفتر را برای مساعدت در برقراری ارتباط و رایزنی لازم با مسئولین اجرایی استان در رفع موانع یاد شده ابراز داشت.

رئیس بیمارستان زاگرس در این دیدار اظهار کرد: دریافت تجهیزات پزشکی لازم منوط به اخذ مجوز پایان کار شهرداری است و اقدامات و رایزنی‌های انجام گرفته با وزارت بهداشت و علوم پزشکی کشور در راستای تکمیل کاستی‌های مربوط به دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز بخش بیماران کرونایی بی‌نتیجه است.

وی تصریح کرد: نیازهای در بیمارستان وجود دارد که تا به امروز به خوبی دیده نشده و فکری هم برای آنها نشده که آن هم به دلیل نداشتن مجوز پایان کار است.