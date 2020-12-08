به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید در ۲۴ ساعت گذشته، به ۲ میلیون و ۲۸۷ هزار و ۲۳۸ نفر رسید.

همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل در قاره سیاه به ۵۴ هزار و ۲۰۹نفر افزایش پیدا کرد.

آفریقای جنوبی با ۲۲ هزار و ۲۴۹ مورد فوتی بیشترین تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا را در میان کشورهای آفریقایی دارد و مصر با ۶ هزار و ۷۹۰ و مراکش با ۶ هزار و ۳۲۰ فوتی، پس از آن قرار دارند.

کشور آفریقای جنوبی از لحاظ بیشترین تعداد بیماران کرونایی در جایگاه اول قاره آفریقا قرار دارد. تاکنون در این کشور ۸۱۸ هزار و ۳۱۳ مورد ابتلاء به کرونا ثبت شده است.

همچنین مراکش با ۳۸۱ هزار و مصر نیز با ۱۱۹ هزار و ۴۱۵ بیمار کرونایی در رده‌های بعدی قرار دارند.

تاکنون در قاره سیاه یک میلیون و ۹۴۷ هزار و ۵۲۹ بیمار کرونایی از چنگال این ویروس مرگبار نجات پیدا کرده‌اند.