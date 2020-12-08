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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۸:۱۹

طبق جدیدترین آمارها؛

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۲ میلیون و ۲۸۷ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به ۲ میلیون و ۲۸۷ هزار نفر رسید

شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید در ۲۴ ساعت گذشته، به ۲ میلیون و ۲۸۷ هزار و ۲۳۸ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید در ۲۴ ساعت گذشته، به ۲ میلیون و ۲۸۷ هزار و ۲۳۸ نفر رسید.

همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل در قاره سیاه به ۵۴ هزار و ۲۰۹نفر افزایش پیدا کرد.

آفریقای جنوبی با ۲۲ هزار و ۲۴۹ مورد فوتی بیشترین تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا را در میان کشورهای آفریقایی دارد و مصر با ۶ هزار و ۷۹۰ و مراکش با ۶ هزار و  ۳۲۰ فوتی، پس از آن قرار دارند.

کشور آفریقای جنوبی از لحاظ بیشترین تعداد بیماران کرونایی در جایگاه اول قاره آفریقا قرار دارد. تاکنون در این کشور ۸۱۸ هزار و ۳۱۳ مورد ابتلاء به کرونا ثبت شده است.

همچنین مراکش با ۳۸۱ هزار و مصر نیز با ۱۱۹ هزار و ۴۱۵ بیمار کرونایی در رده‌های بعدی قرار دارند.

تاکنون در قاره سیاه یک میلیون و ۹۴۷ هزار و ۵۲۹ بیمار کرونایی از چنگال این ویروس مرگبار نجات پیدا کرده‌اند.

کد مطلب 5091170

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