به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در دانشگاه هوایی شهید ستاری گفت: پرورش افسران متخصص و ماهر از اهداف نیروی هوایی است و گام های امیدوار کننده ای در این مسیر برداشته ایم.

وی افزود: دانشگاه شهید ستاری کاملا بر لبه دانش روز دنیا حرکت می‌کند و همواره تاکید من بر روی مهارت افزایی دانشجویان بوده است و در دانشگاه نظامی باید به مهارت افزایی اهمیت فراوانی بدهیم و دانشجو باید بتواند با حضور در کارگاه ها و کلاس ها، دروس تئوری را با دروس عملی تطبیق بدهد تا پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه و حضور در پایگاه ها بتواند از تجربیات بدست آمده به نحو احسن استفاده کند.

امیر سرتیپ نصیرزاده خاطر نشان کرد: در کلاس های درسی و سرفصل های آموزشی تغییراتی ایجاد کرده ایم تا بتوانیم بیش از پیش به بحث مهارت آموزی بپردازیم و پرورش افسران متخصص و ماهر از اهداف نیروی هوایی است که خوشبختانه دانشگاه شهید ستاری در این مسیر گام های بسیار امیدوارکننده ای برداشته است.

وی ادامه داد: در دانشکده پهپاد هم در بخش اساتید و هم دانشجویی کارهای بسیار ارزنده ای انجام شده است و با افتخار می گوییم که دانشگاه شهید ستاری کاملا در لبه دانش روز دنیا حرکت می‌کند و در آینده شاهد موفقیت های بیشتری خواهیم بود.

در ادامه امیر سرتیپ نصیرزاده در جمع فرماندهان این دانشگاه گفت: اولویت جذب دانشجو در رشته هایی است که مورد نیاز نهاجا است و تربیت افسران متعهد، دشمن شناس، متخصص، باانگیزه، علاقه مند و منظم باید در دستور کار همه اساتید قرار گیرد و همه برنامه ها با نظم سیستماتیک پیگیری شوند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایان خاطرنشان کرد: رفتار تمامی اساتید برای دانشجویان الگوست، به نحوی که کامل ترین و بهترین کادر نیروی انسانی، باید مختص دانشگاه باشد و هجمه های دشمنان در فضای مجازی نباید بر روی کیفیت کار آن ها اثر بگذارد.