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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۸:۳۸

امیر نصیرزاده در دانشگاه هوایی شهید ستاری:

پرورش افسران متخصص و ماهر از اهداف نیروی هوایی است

پرورش افسران متخصص و ماهر از اهداف نیروی هوایی است

فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در دانشگاه هوایی شهید ستاری گفت: پرورش افسران متخصص و ماهر از اهداف نیروی هوایی است و گام های امیدوار کننده ای در این مسیر برداشته ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در دانشگاه هوایی شهید ستاری گفت: پرورش افسران متخصص و ماهر از اهداف نیروی هوایی است و گام های امیدوار کننده ای در این مسیر برداشته ایم.

وی افزود: دانشگاه شهید ستاری کاملا بر لبه دانش روز دنیا حرکت می‌کند و همواره تاکید من بر روی مهارت افزایی دانشجویان بوده است و در دانشگاه نظامی باید به مهارت افزایی اهمیت فراوانی بدهیم و دانشجو باید بتواند با حضور در کارگاه ها و کلاس ها، دروس تئوری را با دروس عملی تطبیق بدهد تا پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه و حضور در پایگاه ها بتواند از تجربیات بدست آمده به نحو احسن استفاده کند.

امیر سرتیپ نصیرزاده خاطر نشان کرد: در کلاس های درسی و سرفصل های آموزشی تغییراتی ایجاد کرده ایم تا بتوانیم بیش از پیش به بحث مهارت آموزی بپردازیم و پرورش افسران متخصص و ماهر از اهداف نیروی هوایی است که خوشبختانه دانشگاه شهید ستاری در این مسیر گام های بسیار امیدوارکننده ای برداشته است.

وی ادامه داد: در دانشکده پهپاد هم در بخش اساتید و هم دانشجویی کارهای بسیار ارزنده ای انجام شده است و با افتخار می گوییم که دانشگاه شهید ستاری کاملا در لبه دانش روز دنیا حرکت می‌کند و در آینده شاهد موفقیت های بیشتری خواهیم بود.

در ادامه امیر سرتیپ نصیرزاده در جمع فرماندهان این دانشگاه گفت: اولویت جذب دانشجو در رشته هایی است که مورد نیاز نهاجا است و تربیت افسران متعهد، دشمن شناس، متخصص، باانگیزه، علاقه مند و منظم باید در دستور کار همه اساتید قرار گیرد و همه برنامه ها با نظم سیستماتیک پیگیری شوند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایان خاطرنشان کرد: رفتار تمامی اساتید برای دانشجویان الگوست، به نحوی که کامل ترین و بهترین کادر نیروی انسانی، باید مختص دانشگاه باشد و هجمه های دشمنان در فضای مجازی نباید بر روی کیفیت کار آن ها اثر بگذارد.

کد مطلب 5091186

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