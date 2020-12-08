واکنش ابوظبی به بحران میان دوحه و ۴ کشور عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر مشاور در امور خارجه امارات ،‌ امروز (سه‌شنبه) با انتشار توییتی، به اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل بحران میان دوحه و چهار کشور عربی مصر، عربستان، امارات و بحرین واکنش نشان داد.

وی نوشت:امارات از تلاش‌های کشور برادر کویت و تلاش‌های آمریکا برای تقویت همبستگی در خلیج فارس قدردانی می‌کند. امارات تلاش‌های خیرخواهانه سعودی به نیابت از طرف چهار کشور(عربستان، امارات، مصر و بحرین) را مورد حمایت قرار می دهد و تاکید می کند که روابط شورای همکاری خلیج فارس با کشور برادر مصر، رکن اساسی در محافظت از امنیت عربی و ثبات منطقه محسوب می شود و امارات به نشست موفق شورای همکاری خلیج فارس چشم دوخته است.

این درحالی است که امروز مصر به موضع گیری درباره بحران میان دوحه و چهار کشور عربی امارات، مصر، عربستان و بحرین پرداخت و ابراز امیدواری کرده بود که تلاشها برای حل این بحران به راه حلی فراگیر که همه دلایل شکل گیری این بحران را رفع کند، منجر شود.

احمد حافظ سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرده بود: مصر از ادامه تلاشهای انجام شده از سوی امیر و دولت کویت برای حل اختلاف عربی و حل بحران میان قطر و چهار کشور عربی تقدیر می کند و این در راستای نقش آفرینی کویت و تمایل دائم آن برای ثبات در کشورهای عربی است.

وی افزوده بود: امیدواریم که این تلاشهای قابل تقدیر به راهکار فراگیری برای حل همه دلایل این بحران منجر شود.

سخنگوی وزارت خارجه مصر به اهتمام ویژه قاهره به همبستگی و ثبات کشورهای عربی اشاره کرد.

شیخ ناصر المحمد الصباح وزیر خارجه کویت روز جمعه گذشته از گفتگوهای مفید در زمینه آشتی میان دوحه و چهار کشور عربی خبر داده بود.