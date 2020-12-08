  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۸:۵۵

رئیس آتش نشانی بیجار:

انفجار کپسول گاز در بیجار/۳ نفر مصدوم شدند

انفجار کپسول گاز در بیجار/۳ نفر مصدوم شدند

بیجار-رئیس آتش نشانی شهرداری بیجار گفت:ظهر امروز انفجار کپسول گاز ال پی جی در یک واحد غیر مجاز در این شهر موجب خسارات فراوان و مصدوم شدن سه نفر شد.

رسول حیدری در گفتگو با خبر نگار مهر به جزئیات این حادثه اشاره کرد و اظهار داشت: این حادثه در منطقه تخت شهرستان بیجار اتفاق افتاده و با توجه به کوتاه بودن مسیر وقوع حادثه با ایستگاه آتش نشانی نیروهای امدادی سریعاً وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: در اولین قدم نیروهای امدادی اقدام به نجات جان مصدومین و کنترل وقوع انفجارهای بعدی کردند.

حیدری اضافه کرد: پس از تلاش فراوان ۳ نفر از کارگران با مصدومیت و سوختگی زیاد به بیمارستان انتقال پیدا کردند.

وی به غیر مجاز بودن این کارگاه اشاره کرد و گفت: این کارگاه در یک مکان فرسوده و بدون مجوز فعالیت می‌کرد که با توجه به شدت انفجار به کلی تخریب شده و به کمک نیروهای امدادی و انتظامی ۵۰ عدد کپسول از این کارگاه خارج شد.

کد مطلب 5091190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها