انسولین فقط با کارت ملی بیمار عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر محمدی، علت کمبود انسولین را مشکل تولیدکننده داخلی در تأمین ماده اولیه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر مواد اولیه تأمین و دارو در حال تولید است، همچنین مجوز واردات حجم زیادی انسولین قلمی صادر شده و گره اصلی آن انتقال ارز است که در صورت حل این مشکل، با واردات این حجم انسولین، کمبودها در این زمینه نیز رفع خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین با برند اصلی تولید انسولین قلمی توافق‌هایی صورت گرفته است که بزودی در تأمین این نوع انسولین مشکلی پیش رو نخواهیم داشت.

به گفته مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو، چند شرکت تولید داخل نیز به حوزه تولید انسولین قلمی وارد خواهند شد که در صورت تحقق این مهم، وابستگی به واردات و مشکلات تأمین این داروی حیاتی تا حدود زیادی حل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری از نشت انسولین به بازار آزاد و به تبع آن جلوگیری از قاچاق معکوس این دارو به کشورهای همسایه، داروخانه‌های سراسر کشور ملزم به ثبت کد ملی بیمار به همراه UID دارو در سامانه تی تک شده‌اند که خروج دارو از سیستم را به حداقل می‌رساند.

محمدی با تاکید بر اینکه ثبت کد ملی بیمار به همراه UID در سامانه تیتک درمورد برخی از داروها از قبیل رمدسیویر، فاویپیراویر و دوسلیزومپ (اکتمرا) نیز صورت گرفته است، تصریح کرد: پس از اجرای این روش، مصرف این داروها تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت انسولین در داخل یک پنجم قیمت در کشورهای همسایه است و قبلاً افراد سودجو با مراجعه به داروخانه آن را به راحتی تهیه و قاچاق می‌کردند، گفت: با اجرای این روش، در صورتی که تعداد داروی توزیع شده با داروی عرضه شده به بیمار، مغایرت داشته باشد، سهمیه انسولین متخلفان قطع خواهد شد.

به گفته محمدی، ثبت کد ملی بیمار به همراه UID در مورد داروی ivig نیز به زودی اجرایی خواهد شد.