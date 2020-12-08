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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۹:۲۱

پس از اقدام حفتر؛

آنکارا: توقیف کشتی ما تبعات وخیمی به دنبال دارد

آنکارا: توقیف کشتی ما تبعات وخیمی به دنبال دارد

وزارت خارجه ترکیه امروز در بیانیه‌ای توقیف کِشتی این کشور توسط نیروهای وابسته به خلیفه حفتر در لیبی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه ترکیه امروز سه شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که توقیف کِشتی این کشور توسط نیروهای وابسته به خلیفه حفتر در لیبی را به شدت محکوم می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه ترکیه در این خصوص آمده است: هدف قراردادن منافع ما در لیبی تبعات وخیمی به همراه دارد. ما عوامل این اقدام را به عنوان هدفی مشروع تلقی می کنیم.

گفتنی است، نیروهای وابسته به «ژنرال خلیفه حفتر» در شرق لیبی در ساعات اولیه امروز سه شنبه یک فروند کشتی تجاری ترکیه با پرچم جامائیکا را توقیف کردند.

به گزارش روزنامه حریت، کشتی تجاری «مبروکا» (Mebruka) در حالیکه با ۱۷ خدمه عازم بندر مصراته در غرب لیبی بود توسط نیروهای وابسته به ژنرال حفتر توقیف شد.

کد مطلب 5091209

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