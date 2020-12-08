به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، سعید سعدی تهیه‌کننده سریال در حال تولید «بچه مهندس» از قطع همکاری این پروژه با روزبه حصاری خبر داد.‌

تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «بچه مهندس ۴» با اعلام خبر فوق گفت: متأسفانه به دلیل درخواست‌های نامتعارف و غیرحرفه‌ای این بازیگر، وی از بازی در سری جدید سریال کنار گذاشته شد و بزودی بازیگر جدید از میان گزینه‌ها انتخاب و اعلام خواهد شد.

تصویربرداری این سریال به کارگردانی احمد کاوری هم‌اکنون در مناطق مختلف تهران در حال پیگیری است.

«بچه مهندس ۴» به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دوم سیما تولید می‌شود.