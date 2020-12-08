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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۹:۳۹

به دلیل درخواست نامتعارف؛

روزبه حصاری از «بچه مهندس۴» کنار گذاشته شد/ توضیح تهیه‌کننده

روزبه حصاری از «بچه مهندس۴» کنار گذاشته شد/ توضیح تهیه‌کننده

روزبه حصاری بازیگر سریال «بچه مهندس» از فصل چهارم سریال کنار گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، سعید سعدی تهیه‌کننده سریال در حال تولید «بچه مهندس» از قطع همکاری این پروژه با روزبه حصاری خبر داد.‌

تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «بچه مهندس ۴» با اعلام خبر فوق گفت: متأسفانه به دلیل درخواست‌های نامتعارف و غیرحرفه‌ای این بازیگر، وی از بازی در سری جدید سریال کنار گذاشته شد و بزودی بازیگر جدید از میان گزینه‌ها انتخاب و اعلام خواهد شد.

تصویربرداری این سریال به کارگردانی احمد کاوری هم‌اکنون در مناطق مختلف تهران در حال پیگیری است.

«بچه مهندس ۴» به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دوم سیما تولید می‌شود.

کد مطلب 5091213
عطیه موذن

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    نظرات

    • شهروند IR ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      4 18
      پاسخ
      همچين سريال جالبي هم نيست .
    • R IR ۰۱:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
      13 1
      پاسخ
      ایشون چون در حال بازی در سریال افرا هستند نمیتونستن همزمان در بچه مهندس هم باشن، نه کنار گذاشته شدن و نه درخواست نامتعارف داشتن
    • شکیبا AE ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
      14 4
      پاسخ
      خیلی حیف شد که رفت
    • بچه محل US ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
      4 15
      پاسخ
      خیلی عالی شد رفت 👍👍👍😘😘
    • حدیث IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
      2 0
      پاسخ
      کاش نمیرفتی به احترام اقای رهبری شما هم خوب اجرا میکنید اما یکم اقای حصاری بهتر است

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