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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۹:۴۲

امروز سه‌شنبه؛

آمریکا سفیر ایران در یمن را تحریم کرد

آمریکا سفیر ایران در یمن را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز از تحریم سفیر ایران در یمن، دانشگاه بین المللی المصطفی و یک تبعه پاکستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز سه شنبه در بیانیه‌ای سفیر ایران در یمن، یک تبعه پاکستان و دانشگاه المصطفی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، «حسن ایرلو» سفیر تهران در یمن به بهانه ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در لیست تحریم های ثانویه قرار گرفته است.

در بخش دیگری از بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که دانشگاه بین المللی المصطفی نیز به دلیل تسهیل فعالیت های سپاه پاسداران در فهرست تحریم ها قرار گرفت.

همچنین، نام «یوسف علی معراج» (Yousef Ali Muraj) یک تبعه پاکستانی به بهانه همکاری با سپاه در تحریم های امروز قابل مشاهده است.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۸ ماه مارس سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷) به بهانه‌های واهی و به صورت یکجانبه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرد و از توافق هسته‌ای کشورهای ۱+۵ با ایران خارج شد.

واشنگتن سپس تهدید کرد که تحریم‌های خود علیه تهران که بر اساس توافق مذکور در زمان دولت قبلی این کشور تعلیق شده بود را بازمی گرداند.

کد مطلب 5091222

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    نظرات

    • GB ۱۹:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      1 1
      پاسخ
      همانگونه که ترامپ قمار باز برجام رو پاره کرد ، جناب بایدن هم با آمدنش همه ی قوانین وضع شده بر ضد ایران توسط ترامپ قمار باز رو پاره و باطل اعلام خواهد کرد.ترامپ چند روز قبل از انتخابات آمریکا گفت اگه پیروز انتخابات نشم برای همیشه از آمریکا خواهم رفت اکنون مردم دنیا چشم دوختند ببینندراست گفته یا دروغ.

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