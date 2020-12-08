تغییر قانون مالیات برارزش افزوده نابود کننده قدرت مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، آبتین امیری عصر سه شنبه در دویست و ششمین جلسه علنی شورای این شهر گفت: نمایندگان در مقابل حقوق ملت مسئول هستند، نباید قانونی در مجلس تصویب شود که در نهایت به تضعیف نهادهای متولی حقوق ملت مثل شوراها ختم شود.

وی گفت: تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده، مرگ تدریجی شهرداری ها و نابودی قدرت ارایه خدمات عمومی در مدیریت شهری است.

این عضو شورا گفت: از نمایندگان خود این انتظار داریم که مسأله حقوق ملت را جدی بگیرند، و ظرفیت ارتباط اجتماعی شوراها را در شهرها و روستاها نادیده نگیرند، تضعیف شوراها به تضعیف مجلس ختم خواهد شد.

وی گفت: برخی نمایندگان مجلس تازه کار هستند و مواضعی می گیرند که نه تنها مشکلی از کشور و مردم حل نمی کند، بلکه نوعی عقب گرد است و مشکلات مردم را بیشتر می کند. از نمایندگان استان در مجلس که تجربه بیشتری دارند انتظار داریم این نمایندگان را توجیه کنند.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: برخی نمایندگان تازه کار فکر می کنند هر چه بیشتر داد بزنند کار بزرگی را انجام داده اند در حالی که داد زدن راحت ترین و بی نتیجه ترین کار است، و برنامه داشتن برای حل مشکلات، سخت ترین و نتیجه بخش ترین کار است.

وی گفت: از نظارت های قضایی و امنیتی که به اصلاح سیستم کمک می کنند تشکر می کنیم و در همه سطوح آماده همکاری این اقدامات دلسوزانه هستیم، اما در قانون اساسی اصل تفکیک قوا در حاکم است. نمایندگان بجای ورود به دیگر نظارت ها مثل نظارت قضایی که در حوزه آنها نیست، باید کارکرد خود را در تصویب قوانین حل کننده مشکل مردم را تقویت کنند.

آبتین امیری گفت: از نمایندگان استان حمایت کرده و می کنیم، اما با تعارف نمی توان مشکلی را حل کرد. دوستان باب همکاری را بازکنند تا ما هم از رهنمودهای آنها استفاده کنیم و هم ظرفیت آنها را درحل مشکلات شهری بکار گیریم.

این عضو شورا گفت: منکر مشکلات نیستیم ما هم نسبت به برخی مشکلات انتقاد داریم، اما مشکلات شهرداری بخشی از مشکلات کشور است. این مشکلات بصورت جزیره ای و جدا از مشکلات کشور قابل حل نیست، بدون تعامل همه قوا این مشکلات حل نخواهد شد.

امیری گفت: نمایندگان که برای اثبات ناکارآمدی برجام طرح دو فوریتی می دهند، برای حل مشکلات افراد بی پناه و بدون مسکن هم طرح دو فوریتی بدهند. اگر موضوع مسکن افراد بی بضاعت مهم است، باید بصورت فوریت در نهاد قانونگذاری کشور مطرح شود.