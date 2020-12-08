شیخ محمد خیابانی در مقابل سلطه خارجی از حق مردم ایران دفاع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا میرتاج الدینی عصر امروز مسئول ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد شهادت شهید شیخ محمد خیابانی در جلسه هماهنگی برگزاری سالگرد شهادت شهید شیخ محمد خیابانی افزود: مبارزات و افکار و اندیشه شهید شیخ محمد خیابانی آنقدر برجسته است که اگر ما وی را مدرس ثانی بنامیم مبالغه نکرده‌ایم.

وی گفت: شهید شیخ محمد خیابانی یکی از روحانیون مبارز در مقابله با استبداد داخلی و استعمار خارجی و سلطه بیگانگان بود که در کنار شهید مدرس در مقابل التیماتوم روس با تمام قامت ایستاد لذا شایسته است ما شهید شیخ محمد خیابانی را مدرس ثانی بنامیم.

نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: شهید شیخ محمد خیابانی در مقابل سلطه خارجی و استبداد داخلی همواره از حقوق مردم ایران دفاع می‌کرد.

وی ضمن ابراز تأسف از عدم توجه به شخصیت والای شهید شیخ محمد خیابانی گفت: امام راحل (ره) همواره از شهید شیخ محمد خیابانی در کنار دیگر مبارزان دوران مشروطیت نام برده‌اند و ایشان جزو ۱۰۰ شخصیت برتر دوران مشروطیت محسوب می‌شوند.

وی افزود: ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد شهادت شهید شیخ محمد خیابانی تلاش می‌کند در سطح ملی و بین المللی این چهره انقلابی و مبارز را بیشتر معرفی کند.