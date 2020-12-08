به گزارش خبرنگار مهر، جعفر راستی عصر امروز در جلسه هماهنگی برگزاری سالگرد شهادت شهید شیخ محمد خیابانی افزود: شیخ محمد خیابانی به عنوان افتخار عالم تشییع بوده و این شهید بزرگوار تا سن ۶ سالگی در شهر خامنه زندگی می‌کرد ولی هیچ گاه ارتباط عاطفی و قلبی خود با زادگاهش را قطع نکرده بود و مردم این شهر همواره از او با افتخار یاد می‌کنند چرا که وی به عنوان یک عالم دینی و مبارز قهرمان برای سرافرازی ایران تا آخرین لحظه عمر با عزت و رشادت و ایثار مثال زدنی جانفشانی کرد و در راه مبارزه با دشمنان خارجی به شهادت رسید.

وی گفت: افتخار شهرستان شبستر و شهر خامنه این است که شخصیت‌های برجسته ای همچون مقام معظم رهبری و شیخ محمد خیابانی از آن برخاسته‌اند.

راستی افزود: مردم شهرستان شبستر همواره از شهید شیخ محمد خیابانی به افتخار یاد می‌کنند و برنامه‌های افتتاحیه همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد شهادت شهید شیخ محمد خیابانی باید از شهر خامنه زادگاه این شهید آغاز شود.

وی خواستار آغاز عملیات بازسازی خانه اجدادی مقام معظم رهبری در شهر خامنه شد و افزود: تملک خانه اجدادی انجام شده است.