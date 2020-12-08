به گزارش خبرنگار مهر، روح الله متفکر آزاد عصر امروز در جلسه هماهنگی برگزاری سالگرد شهادت شهید شیخ محمد خیابانی افزود: بزرگداشت یکصدمین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی موجب نمایان شدن شخصیت این مجاهد انقلابی خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد معرفی این شهید کم کاری شده است که آغاز به کار این ستاد زوایای مختلف زندگی این شهید را بیشتر آشکار خواهد کرد.

نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نقش اساسی علمای اسلام در شکل‌گیری حکمرانی غیرقابل کتمان است و باید جلوی انحرافات در این مورد را گرفت.

متفکر آزاد افزود: ما نمایندگان مجلس باید شخصیتی مانند شیخ شهید محمد خیابانی را الگوی خود قرار دهیم.

پایگاه اسناد و آثار شهید شیخ محمد خیابانی راه اندازی شد

گفتنی است همزمان با برگزاری سومین جلسه ستاد سیاست‌گذاری بزرگداشت شهید شیخ محمد خیابانی در شهر خامنه زادگاه این شهید پایگاه اسناد و آثار این شهید راه اندازی شد.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی دبیر اجرایی این ستاد در این جلسه با اشاره به نبود مرجع مناسب برای معرفی شهید شیخ محمد خیابانی هدف از راه اندازی پایگاه اسناد و آثار شهید شیخ محمد خیابانی را ایجاد مرجع جامع و کامل برای معرفی بیشتر شهید شیخ محمد خیابانی اعلام کرد و افزود: با همکاری ادارات و مراکز علمی و پژوهشی این پایگاه به عنوان مرجعی برای علاقمندان شهید شیخ محمد خیابانی خواهد بود.