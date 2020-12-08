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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۲۰:۴۶

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد؛

نقش اساسی علما در شکل‌گیری حکومت‌های اسلامی

نقش اساسی علما در شکل‌گیری حکومت‌های اسلامی

تبریز- عضو هیئت رئیسه مجلس از نقش اساسی علما در شکل‌گیری حکومت‌های اسلامی خبر داد و خواستار تبیین بیشتر نقش علمای اسلام در طول تاریخ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله متفکر آزاد عصر امروز در جلسه هماهنگی برگزاری سالگرد شهادت شهید شیخ محمد خیابانی افزود: بزرگداشت یکصدمین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی موجب نمایان شدن شخصیت این مجاهد انقلابی خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد معرفی این شهید کم کاری شده است که آغاز به کار این ستاد زوایای مختلف زندگی این شهید را بیشتر آشکار خواهد کرد.

نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نقش اساسی علمای اسلام در شکل‌گیری حکمرانی غیرقابل کتمان است و باید جلوی انحرافات در این مورد را گرفت.

متفکر آزاد افزود: ما نمایندگان مجلس باید شخصیتی مانند شیخ شهید محمد خیابانی را الگوی خود قرار دهیم.

پایگاه اسناد و آثار شهید شیخ محمد خیابانی راه اندازی شد

گفتنی است همزمان با برگزاری سومین جلسه ستاد سیاست‌گذاری بزرگداشت شهید شیخ محمد خیابانی در شهر خامنه زادگاه این شهید پایگاه اسناد و آثار این شهید راه اندازی شد.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی دبیر اجرایی این ستاد در این جلسه با اشاره به نبود مرجع مناسب برای معرفی شهید شیخ محمد خیابانی هدف از راه اندازی پایگاه اسناد و آثار شهید شیخ محمد خیابانی را ایجاد مرجع جامع و کامل برای معرفی بیشتر شهید شیخ محمد خیابانی اعلام کرد و افزود: با همکاری ادارات و مراکز علمی و پژوهشی این پایگاه به عنوان مرجعی برای علاقمندان شهید شیخ محمد خیابانی خواهد بود.

کد مطلب 5091259

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