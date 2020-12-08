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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۲۰:۵۶

فرماندار دشتی:

مشکل ۳۰ ساله مرکز جامع سلامت زیارت دشتی رفع می‌شود

مشکل ۳۰ ساله مرکز جامع سلامت زیارت دشتی رفع می‌شود

بوشهر - فرماندار شهرستان دشتی گفت: با احداث ساختمان، مشکل ۳۰ ساله مرکز جامع سلامت زیارت رفع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر سه‌شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی مرکز خدمات جامع سلامت امام رضا (ع) زیارت ساحلی اظهار داشت: این پروژه با زیر بنا ۷۰۰ متر مربع در روستای زیارت ساحلی کلنگ زنی شد.

وی با بیان اینکه این پروژه در دو طبقه احداث می‌شود، افزود: میزان اعتبار این پروژه ۶۰ میلیارد ریال و مدت اجرایی آن نیز شش ماه است.

نادری با تاکید بر اینکه با احداث این ساختمان مشکل ۳۰ ساله مرکز جامع سلامت زیارت مرتفع می‌شود، ادامه داد: با تکمیل این پروژه خدمات با کیفیت تری به چهار هزار و۸۰۰ نفر جمعیت تحت پوشش این مرکز ارائه می‌دهد.

وی از مشارکت خوب خیرین در اجرای پروژه‌های حوزه سلامت تقدیر کرد و ادامه داد: زیر ساخت‌های حوزه سلامت شهرستان در دولت تدبیر وامید تقویت شده است.

نادری تصریح کرد: در حال حاضر نیز چندین پروژه بهداشت و درمان در دست اجرا است که روند اجرای آن کند می‌باشد که انتظار داریم روند آن شتاب بیشتری بگیرد.

کد مطلب 5091260

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