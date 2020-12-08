به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرسلیم در یک نشست خبری به مناسبت ۱۶ آذر «روز دانشجو» در دفتر حزب موتلفه، درباره لایحه بودجه پیشنهادی دولت، گفت: ما در جریان بررسی کلیات بودجه وارد ریز مسائل نمی‌شویم اما باید ببینیم آیا درآمدها واقع‌بینانه و هزینه‌ها معقول است؟

وی بیان کرد: بخشی از درآمدهای دولت به فروش نفت برمی‌گردد اما بر چه اساس فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز، پیش‌بینی شده است؟ به نظر می‌رسد بودجه با این ذوق‌زدگی بسته شده که تحریم‌ها برداشته می‌شود و فروش نفت به راحتی صورت می‌گیرد؟ مگر ما اجازه داریم با کسانی که خیانت کرده‌اند و به راحتی آدم می‌کشند، مذاکره کنیم؟ اگر آنها بگویند شما چرا موشک‌های قوی دارید، به آنها چه ربطی دارد؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که بودجه جاری نباید به نفت وابسته باشد، گفت: نفت باید برای کارهای زیربنایی هزینه شود نه پرداخت حقوق و این‌ها مواردی است که نیاز است اصلاحاتی در بودجه انجام شود و با توجه به اینکه مخالفان زیادی در مجلس وجود دارد، احتمال رد کلیات بودجه وجود دارد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره طرح شکایت داوطلبان کنکور نظام قدیم، گفت: بنده هیچ‌وقت چه در زمان دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی و چه بعد از آن، مدافع کنکور نبوده‌ام و همیشه گفته‌ام که این چه بازاری است که راه افتاده و برای عده‌ای دکان باز شده است؟

وی افزود: این‌ها انحرافاتی را برای آموزش و پرورش و مشکلاتی را برای دانشگاه‌ها ایجاد کرده است. متأسفانه در کشور ما مدرک به ابزار درآمد تبدیل شده است در حالی که بلد بودن حرفه باید ابزار درآمد باشد.

وی تصریح کرد: در این میان دوستانی اعتراض دارند و می‌گویند نظام قدیم بوده‌اند و حالا می‌خواهند امتحان بدهند. باید ببینیم حق کجاست؟ نباید به مردم ظلم شود. شکایاتی در این زمینه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیده که بررسی خواهد شد.

میرسلیم در پاسخ به سوالی درباره تسهیلات ازدواج، گفت: از نظر اعتقادی کمبود امکانات مادی و نداشتن مال و ثروت لازم، نباید مانع ازدواج شود چرا که ازدواج کامل‌کننده انسان است. اگر ما خلاف این رویکرد عمل کنیم انحرافات اجتماعی پیش می‌آید.

وی ادامه داد: ما در مجلس طرحی را برای تسهیل ازدواج در ۵۲ بند پیش‌بینی کردیم تا زمینه فعالیت مؤثر دولت را برای این کار فراهم کنیم و امیدواریم به نتیجه ملموس در این زمینه برسیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درباره سلب اعتماد از دولت، گفت: مجلس نقش تقنین را دارد و اجرا به عهده دولت است. اعتماد مردم به دولت کاهش پیدا کرده و وقتی قوه مجریه اعتبار لازم را نداشته باشد، نمی‌تواند کار کند.

وی بیان کرد: ما هم معتقدیم اجرای خوب قوانین موکول به تشکیل دولت بانشاط و انقلابی است. اما در مدت باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، باید به دولت کمک کنیم و راه را برای آن هموار کنیم.

میرسلیم در پاسخ به سوال دیگری درباره اشتغال جوانان، گفت: تسهیل شرایط کسب و کار یک مقدمه مهم است، ما موانع آن را بررسی کردیم و نحوه برطرف کردن موانع هم وجود دارد. از طرفی در کشور امکان فعالیت تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیز وجود دارد و خیلی بنگاه‌های اقتصادی هستند که فعالیت‌شان تولیدی است ولی در یک چنبره گرفتار شده‌اند. یکی از مشکلات این است که سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها داده نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه پرداخت نقدی یارانه به مردم کار درستی نیست، گفت: دولت تصمیم گرفته برق یا گاز را برای عده‌ای که میزان مصرف کمی دارند، مجانی کند که این کار خطاست.

وی اظهار داشت: همه باید احساس مسئولیت کنند. می‌توانند اجازه دهند که مردم هزینه برق و گاز را پرداخت کنند و در عوض به کسانی که صرفه‌جویی می‌کنند جایزه تعلق بگیرد یا بحث یارانه ۴۵ هزار تومانی نقدی بهتر بود به شکل اعتباری برای خرید کالا پیش‌بینی می‌شد.

میرسلیم درباره قیمت بنزین، گفت: ما ارزان‌ترین قیمت بنزین را در دنیا داریم. قرار بود قیمت بنزین در کشور ما ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد. در حال حاضر بخش زیادی از سوخت قاچاق می‌شود. از طرفی اگر دولت بخواهد گران کند مردم اعتمادی به دولت ندارند.

وی تصریح کرد: ما ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی در کشور داریم و از سویی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. این‌ها باید اصلاح شود که نیازمند تصمیم درست و مجری قوی است تا مردم به آن اعتماد کنند.

عضو حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درباره نحوه ورود این حزب به انتخابات ریاست‌جمهوری نیز گفت: در حال حاضر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به‌گونه‌ای است که افراد متعدد در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند و اغلب از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند. ابتدا قانون، نیازمند اصلاح است.

وی متذکر شد: حزب موتلفه هم در سال ۹۶ یک نامزد معرفی کرد. در کشور ما فعالیت سیاسی حزبی قوی نیست. در خیلی از کشورها افرادی که از سوی یک حزب معرفی می‌شوند مدارجی را در احزاب طی کرده‌اند. در اکثر مردم‌سالاری‌ها این‌طور است. ما هم باید به همین سمت برویم.