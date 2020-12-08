به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری عصر سه‌شنبه در آغاز عملیات اجرایی مرکز خدمات جامع سلامت امام رضا (ع) زیارت ساحلی شهرستان دشتی با اشاره به نگرانی در خصوص افزایش مبتلایان کرونا در فصل سرما اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما مهمترین دغدغه ما در پیک زمستان است که از هم اکنون باید تمهیدات لازم اتخاذ شود.

وی خاطرنشان کرد: با شروع فصل سرما مردم به داخل خانه‌ها می‌روند و در استان ما نیز دورهمی و شب نشینی بیشتر مرسوم است که همین عامل باعث انتقال بیماری کرونا می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر افزود: مردم باید دورهمی و شب‌نشینی‌ها را کاهش بدهند و از هم اکنون باید تمهیدات لازم جهت کاهش این بیماری اتخاذ شود.

کشمیری از مشارکت خوب خیرین شهرستان دشتی تقدیر کرد و ادامه داد: مدافعان سلامت تمام تلاش خود را به کار بستند که مردم آسیب نبینند و حمایت‌های مسئولین نیز موجب دلگرمی بیشتر آنها شده است.

وی گفت: همه زیر ساخت‌های بهداشت و درمان شهرستان دشتی بازسازی شده است که این کار ارزشمند و مهمی بوده است.