  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۲۱:۰۳

عضو شورای شهر بندرعباس مطرح کرد:

کاهش اختیارات شوراها خلاف قانون اساسی است

کاهش اختیارات شوراها خلاف قانون اساسی است

بندرعباس - عضو شورای شهر بندرعباس با ابراز گلایه از کاهش اختیارات شوراها توسط مجلس گفت: کاهش اختیارات شوراها خلاف قانون اساسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بواشه عصر سه شنبه در نطق پیش از دستور دویست و ششمین جلسه علنی شورای شهر بندرعباس نسبت به سلب اختیارات شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری به موجب ماده ۵۳ و سایر مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۹ آذر ماه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده به موازات لایحه درآمدهای پایدار که دارای محتوی نزدیک به هم و دارای اشتراکات زیادی بودند در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکز گرایانه ارایه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان و نهایتاً با رفع بخشی از نگرانی های مدیریت های شهری، نهایتاً به تصویب مجلس دهم رسید.

وی ادامه داد: این مصوبه پس از ارایه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شد و عمر مجلس دهم به پایان رسید و پس از مسکوت ماندن چندین ماهه، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت های شهری اعم از شوراها و شهرداری ها، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و متاسفانه عین جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

بواشه خاطرنشان کرد: تصمیمی که به موجب مجموعه تغییراتی که در مواد و تبصره های لایحه مالیات بر ارزش افزوده به خصوص ماده ۵۳ این مصوبه اعمال شده است، عملاً اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری را با ابهام و چالش اساسی مواجه می کند، این در حالی است که به موجب تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور، اختیار اصلاح و لغو عوارض وضع شده توسط شوراهای اسلامی کشور را دارا است.

وی اضافه کرد: همچنین کلیه مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور توسط هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری ها با قوانین فرادست تطبیق داده می شود و متاسفانه شاهد هستیم که در جای جای این مصوبه نسبت به حذف نام شوراهای شهر هم اقدام شده است و به نوعی می توان گفت این تصمیم که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی رقم خورده است، نقطه عطفی در تضعیف و تقلیل جدی جایگاه این نهاد مردمی که از مهم ترین دستاورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برون سپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است در تاریخ کشور ثبت وضبط خواهد شد.

این عضو شورای شهر بندرعباس اظهار داشت: با توجه به اینکه در فرایند این تصمیم، به الزامات مربوط به دائمی نمودن قوانین آزمایشی و اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه کشور و مفاد ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳٧٥ و بندهای ۱۶ و ۲۶ آن و اصل ۴۴ قانون اساسی و به طور کلی روح قانون اساسی مبتنی بر برون سپاری امور به مردم و تمرکززدایی از دولت رعایت نشده است از دبیر و فقها و حقوق دانان محترم شورای نگهبان قانون اساسی درخواست تجدید نظر و توقف عملیاتی شدن آن را داریم.

وی تاکید کرد: اگر این مصوبه متوقف نشود و در جهت اصلاح آن اقدامی جدی صورت نگیرد ما شاهد مشکلات و چالش هایی از جمله سلب اختیار تصویب عوارض شهری و انجام وظیفه نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری ها خواهیم بود.

بواشه عنوان کرد: با این مصوبه مجلس درآمد شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده کاهش می یابد. سرعت توسعه در شهر کم و جایگاه شهرداری ها و شورا به شدت تضعیف می شود. واگذاری اختیارات تعیین عوارض محلی به وزارت کشور موجب کند شدن امور و نارضایتی بیشتر مردم می شود. این مصوبه عملاً شکل بارز دخالت قوه مجریه در امور قانونی پارلمان های محلی به نام شورای شهر است.

کد مطلب 5091263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها