به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: احداث شهرک‌های تخصصی صنایع غذایی و تبدیلی در مکان‌های ثابت و متمرکز از تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند.

اکبر فتحی افزود: بهره مندی از ظرفیت سپاه عاشورا و بسیج سازندگی در راستای حل مشکلات بخش کشاورزی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه تفاهمنامه حاضر در واقع جزو نیازمندی‌های بخش کشاورزی است افزود: پنج میلیون تن محصول در بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی تولید می‌شود که بخشی از این محصولات مازاد بر مصرف استان بوده و فساد پذیر هستند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره بر اینکه زمان ماندگاری محصولات کشاورزی بصورت خام محدود می‌باشد، اضافه نمود: این امر ایجاب می‌کند تا هم در راستای تنظیم بازار و هم در راستای تهیه و تأمین این محصولات برای فصولی خارج از فصل برداشت، صنایع تبدیلی و فرآوری احداث و ایجاد گردد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش دیگری از سخنان خود مجدداً تاکید نمود: احداث شهرک‌های تخصصی صنایع غذایی و تبدیلی بصورت متمرکز از تغییر کاربری‌های اراضی زراعی جلوگیری کرده و به افزایش تولید کمک شایانی می‌نماید.

معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا نیز در این جلسه گفت: احداث شهرک‌های تخصصی صنایع غذایی و تبدیلی زودبازده در سطح استان، موجب افزایش اشتغال و افزایش تولید محصولات کشاورزی خواهد شد.

سرهنگ گل محمدزاده موضوع تفاهم نامه را همکاری مشترک چهار جانبه جهت ایجاد شهرک‌های تخصصی کارگاه‌های کوچک و زودبازده فناور و دانش بنیان صنایع غذایی دانست و گفت: معرفی و واگذاری اراضی ملی دارای توجیه اقتصادی با رعایت ضوابط مؤسسه تأمین مسکن بسیجیان در جهت تحقق تفاهم نامه، در اختیار گذاشتن مدارک و مستندات، حمایت و رفع موانع اداری درون سازمانی و کمک به اخذ مجوزهای لازم و پروانه‌های مورد نیاز جهت اقدامات لازم برای تحقق تفاهم نامه و استقرار متقاضیان صنایع غذایی و تبدیلی در شهرک‌های موضوع توافق نامه به منظور وحدت رویه و یکپارچه سازی صنایع غذایی و تبدیلی و تسریع در صدور مجوزهای لازم توسط مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی از تعهدات سازمان جهادکشاورزی استان در این تفاهمنامه می‌باشد.

وی ادامه داد: حمایت و پشتیبانی از مؤسسه تأمین مسکن بسیجیان، هسته‌های بسیجی و گروه‌های جهادی در احداث شهرک‌های موضوع تفاهم نامه، کمک مؤثر و تسریع و تسهیل در راستای تعامل با دستگاه‌های مرتبط در روند اخذ مجوزها و احداث شهرک‌های موضوع تفاهمنامه، معرفی گروه‌های جهادی و هسته‌های توانمند بسیجی جهت کمک به اخذ مجوزهای ساخت وساز شهرک‌های موضوع تفاهم و هدایت بسیجیان نخبه و کارآفرین در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی جهت اخذ زمین و تسهیلات مربوطه از وظایف و تعهدات سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی قید شده در این تفاهمنامه است.

مدیرعامل مؤسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج با توجه به عنوان شعار سال «جهش تولید»، بیان داشتند شهرک‌های تخصصی صنایع غذایی از طرح‌های اولویت‌دار وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

مجتبی حبیب‌زاده مقدم نیز در این جلسه با اشاره به نقش مؤسسه مسکن در سازمان بسیج، هدف از اجرای این پروژه را که به‌صورت نمونه در استان آذربایجان شرقی انجام می‌گیرد را کمک به تحقق شعار جهش تولید و توانمندسازی هسته‌های بسیجی و گروه‌های تخصصی در زمینه کشاورزی اعلام و ابراز کرد که در صورت همکاری طرفین تفاهم نامه و موفقیت‌آمیز بودن این طرح، پروژه‌های مشابه در مناطق مد نظر وزارت جهاد کشاورزی در این استان و استان‌های دیگر به اجرا درخواهد آمد.

حبیب‌زاده مقدم با توجه به عنوان شعار سال «جهش تولید» گفت: شهرک‌های تخصصی صنایع غذایی از طرح‌های اولویت‌دار وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

مدیرعامل مؤسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج با اشاره به نقش عمل کلی مؤسسه مسکن در سازمان بسیج، هدف از اجرای این پروژه را که به‌صورت نمونه در استان آذربایجان شرقی انجام می‌گیرد را کمک به تحقق شعار جهش تولید و توانمندسازی هسته‌های بسیجی و گروه‌های تخصصی در زمینه کشاورزی اعلام کرده و افزود: که در صورت همکاری طرفین تفاهم نامه و موفقیت‌آمیز بودن این طرح، پروژه‌های مشابه در مناطق مد نظر وزارت جهاد کشاورزی در این استان و استان‌های دیگر به اجرا درخواهد آمد.

گفتنی است در پایان این جلسه این تفاهم نامه فی مابین سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی به نمایندگی اکبر فتحی رئیس سازمان، مؤسسه تأمین مسکن و عمران اجتماعی بسیجیان کشور به نمایندگی مجتبی حبیب زاده مقدم مدیرعامل مؤسسه، سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی به نمایندگی سرهنگ الیاس گل محمدزاده معاون هماهنگ کننده سپاه و مؤسسه مطالعات راهبردی صنایع غذایی بنیان پژوهش علم صنعت به نمایندگی صمد بدبدک مدیرعامل مؤسسه به مدت ۴ سال منعقد شد.