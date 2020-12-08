رشد قابل توجه بودجه ایلام در سال ۱۴۰۰/ همدلی مردم و مسئولان استان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر امروز سه شنبه در نشست مشترک حجت‌الاسلام الله نور کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، سارا فلاحی، علی اکبر بسطامی و بهزاد علیزاده نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در محل استانداری ایلام، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت استان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و محرومیت زدایی، از تعامل و همکاری خوب و سازنده نماینده ولی فقیه در استان و مجموعه نمایندگان استان تشکر کرد و اظهار کرد: به یقین دستاوردها و توفیقات حاصله در حوزه‌های مختلف حاصل وحدت و همدلی و تلاش مجموعه دلسوزان نظام با همراهی خوب مردم در استان است.

وی در ادامه وحدت و همدلی را رمز غلبه بر مسائل و مشکلات پیش رو عنوان کرد و گفت: نمونه و نتیجه این وحدت و همدلی را در صحنه‌های مختلفی چون اربعین، مسائل اجتماعی، حوادث و بلایای طبیعی چون سیل و … امروز نیز در اپیدمی بیماری کرونا دیده‌ایم که در این راستا به توفیقات بسیار خوبی رسیده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت استان در بحث کرونا، بیان کرد: اگرچه در چند هفته گذشته وضعیت استان در بحث کرونا بحرانی بود اما خوشبختانه با اعمال محدودیت‌های جدید و همراهی و همکاری بسیار خوب مردم و مسئولان وضعیت نسبت به قبل بهتر شده است و البته برای ریشه کنی این ویروس منحوس نیازمند تداوم این وحدت، همدلی و همراهی تا رسیدن به نقطه مطلوب هستیم.

تاکید بر وحدت و همدلی در رفع مسائل و مشکلات

سلیمانی‌دشتکی در ادامه گریزی به افزایش قابل توجه اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۰ زد و اظهار کرد: استان ایلام در بودجه سال آینده در همه شاخص‌ها رشد قابل توجه‌ای داشته است و البته این حاصل نمی‌شد مگر با رایزنی‌های شبانه روزی مسئولان استان، به طور مثال در بازه زمانی مشخص همه مدیران در حوزه‌های مختلف مامور شدند تا در خصوص افزایش بودجه دستگاه متبوع خویش در مرکز تلاش و رایزنی کنند.

وی همچنین به تلاش‌های انجام شده در جذب اعتبارات بسیار خوب در سفر مسئولان، نهادها، ارگان‌ها و بنیادهای مهم کشوری به استان اشاره کرد و افزود: هم در بحث محرومیت زدایی و ساخت مسکن محرومان نهادها و ارگان‌ها و بنیادهای چون بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، کمیته امداد حضرت امام (ره)، بنیاد مسکن و … خوب عمل شده و هم در بحث اختصاص و جذب اعتبارات ویژه برای انجام پروژه‌های جهش تولید و اتمام پروژه‌های نیمه تمام استان عملکرد موفقی داشته‌ایم.

حجت الاسلام الله نور کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز در این نشست ضمن تاکید بر وحدت و همدلی در رفع مسائل و مشکلات پیش روی استان گفت: همه کارها با وحدت و همدلی به سرانجام می رسند و مسائل و مشکلات نیز در این فضا راحت‌تر حل و فصل خواهند شد.

نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز نقطه نظرات خود را در ارتباطات با مسائل در حوزه‌های مختلف استان مطرح و بر وحدت و همدلی حول منافع استان تاکید کردند.