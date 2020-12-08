به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، تعداد زیادی از فعالان حقوق بشری از نهادهای مختلف امروز سه شنبه با برگزاری تظاهراتی در پاریس مقابل مجمع ملی فرانسه تجمع کرده و حضور عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در کشور خود را محکوم کردند.

فعالان حقوق بشریِ و معترضان در این تجمع گسترده تاکید کردند که السیسی «مسئول نقض حقوق بشر و سرکوب وحشیانه مخالفان» است.

خبرگزاری اسپوتنیک هم اکنون به صورت زنده در حال پخش تصاویری از این تجمع اعتراضی است.

«باسام رادی» ( Bassam Rady) سخنگوی رئیس جمهور مصر پیشتر اعلام کرده بود: عبدالفتاح السیسی به دعوت امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای یک سفر رسمی ۳ روزه به این کشور سفر می‌کند.

به گزارش اسپوتنیک، پیش بینی می‌شود السیسی و ماکرون در مورد همکاری اقتصادی و بحران‌های منطقه‌ای در شرق مدیترانه و غرب آسیا گفتگو کنند.