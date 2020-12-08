به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعاون روستایی استان قزوین، شهرام رحمانی در دیدار با رحیم لو شهردار محمدیه اظهار کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، تولیدات خود را با کمترین قیمت به فروش می‌رسانند اما این محصولات با قیمت بالایی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

این مسئول بر راه اندازی بازارچه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در منطقه مهرگان توسط اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان قزوین تاکید کرد و گفت: عرضه محصولات کشاورزی از طریق مراکز عرضه مستقیم علاوه بر حذف واسطه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان را به دنبال دارد.

وی افزود: راه اندازی بازارچه موجب کاهش فاصله تولید تا مصرف، انتقال ارزش افزوده محصولات کشاورزی به کشاورزان و عرضه محصولات تولیدی با کیفیت مطلوب به مصرف کنندگان می‌شود.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین تصریح کرد: تعاون روستایی در صورت پیشتیبانی و حمایت از ناحیه دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارد.

رحمانی خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها و تشکل‌های تولیدی مرتبط و یا هر تولیدکننده‌ای که بتواند محصولات خود را به طور مستمر و مستقیم در این مراکز عرضه کند می‌تواند در این بازارچه فعالیت داشته باشد.