به گزارش خبرنگار مهر، هدایت‌اله جمالی پور استاندار قزوین بعد از ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از چند محصول ضدعفونی شرکت‌های دانش بینان قزوین اظهار کرد: توجه مسئولین کشور به حوزه علم در چندسال اخیر افزایش پیدا کرده و این قابل تقدیر است.

وی افزود: ارائه ۸۰ هزار مقاله بین‌المللی حرکت بزرگی است که اگر در اختیار توسعه کشور قرار بگیرد می‌تواند کار بسیار عظیم و قابل تقدیری محسوب شود.

استاندار قزوین عنوان کرد: پارک‌های علم و فناوری به خوبی توانسته‌اند نقش خود را در تولید علم کشور ایفا کنند و قزوین نیز با ظرفیت‌های بالایی که دارد می‌تواند با پیوند مناسب با این دستاوردها به نتایج مناسبی دست یابد.

وی بیان کرد: نباید به دلیل ساماندهی ظرفیت‌های علمی مناطق را ندید و اگر قرار است ساماندهی در حوزه دانشگاهی صورت بگیرد باید به ظرفیت‌های علمی هر منطقه نیز توجه شود.

جمالی پور با بیان اینکه سازماندهی دانشگاه‌ها نباید باعث محرومیت برخی مناطق از توسعه دانشگاهی شود عنوان کرد: برخی از شهرستان‌ها در استان قزوین دارای ظرفیت بالای علمی هستند و می‌تواند این ظرفیت‌ها را با راه اندازی دانشگاه تقویت کرد.

وی در پایان یادآور شد: نباید با حذف دانشکده‌های مرتبط با هر منطقه به توسعه، اشتغال و آینده منطقه آسیب وارد کنیم.