حمله یک قلاده پلنگ به چوپان ۵۲ صومعه سرایی در فومن

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زمانی عصر سه شنبه در گفتگویی اظهار کرد: چوپانی ۵۲ ساله اهل تنیان صومعه سرا در منطقه کوهستانی اشکلیک شهرستان فومن مورد حمله یک قلاده پلنگ قرار گرفت.

وی افزود: این چوپان که همراه گوسفندانش در منطقه کوهستانی اشکلیک بود، نزدیک چشمه‌ای، بر اثر حمله یک قلاده پلنگ از ناحیه سر و صورت و دست چپ به شدت زخمی شد.

زمانی با بیان اینکه این چوپان زخمی را چند چوپان دیگر پیدا و به بیمارستان منتقل کردند، ادامه داد: دامداران برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی از نزدیک شدن به زیستگاه‌های حیات وحش مانند پلنگ و خرس خودداری کنند.