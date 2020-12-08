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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۲۲:۲۲

سرپرست اداره محیط زیست فومن خبر داد:

حمله یک قلاده پلنگ به چوپان ۵۲ صومعه سرایی در فومن

حمله یک قلاده پلنگ به چوپان ۵۲ صومعه سرایی در فومن

فومن- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فومن از حمله یک قلاده پلنگ به چوپانی ۵۲ ساله صومعه سرا در منطقه کوهستانی اشکلیک این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زمانی عصر سه شنبه در گفتگویی اظهار کرد: چوپانی ۵۲ ساله اهل تنیان صومعه سرا در منطقه کوهستانی اشکلیک شهرستان فومن مورد حمله یک قلاده پلنگ قرار گرفت.

وی افزود: این چوپان که همراه گوسفندانش در منطقه کوهستانی اشکلیک بود، نزدیک چشمه‌ای، بر اثر حمله یک قلاده پلنگ از ناحیه سر و صورت و دست چپ به شدت زخمی شد.

زمانی با بیان اینکه این چوپان زخمی را چند چوپان دیگر پیدا و به بیمارستان منتقل کردند، ادامه داد: دامداران برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی از نزدیک شدن به زیستگاه‌های حیات وحش مانند پلنگ و خرس خودداری کنند.

کد مطلب 5091294

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