  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۲۳:۲۷

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه تشریح کرد

ویژگی‌های امام جمعه جدید بجنورد/از ساده زیستی تا ارتباط با جوانان

ویژگی‌های امام جمعه جدید بجنورد/از ساده زیستی تا ارتباط با جوانان

بجنورد- رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ساده زیستی، اخلاق، ارتباط مستمر با جوانان و روحیه تواضع را از مهم ترین ویژگی های متمایز امام جمعه جدید بجنورد دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی‌اکبری در گفتگو با مهر در خصوص انتصاب حجت الاسلام رضا نوری به عنوان نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی، اظهار کرد: این فرد فرزند همین خطه است لذا مردم منطقه و نیازهایشان را به خوبی می‌شناسد و با فرهنگ‌ها، زبان‌ها و قومیت‌ها آشنایی کامل دارد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ادامه داد: ارتباط مستمر با نسل جوان و روحیه تواضع و صمیمیت مناسب، ساده زیستی و اخلاق وی از جمله ویژگی‌های بارز امام جمعه جدید بجنورد به شمار می‌آید.

وی با اشاره به تجربه‌های انقلابی همراه با نشاط جوانی در نماینده جدید ولی فقیه در خراسان شمالی، افزود: این موارد کمک خواهد کرد تا خواسته‌های رهبر انقلاب از نماینده خود در خراسان شمالی اجرا شود.

حاج علی اکبری در انتها گفت: از تمام اقشار مردم می‌خواهیم به کمک نماینده جدید رهبری در این استان آمده تا توفیق خدمت به مردم توسط حجت الاسلام نوری حاصل شود.

کد مطلب 5091305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها