حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی‌اکبری در گفتگو با مهر در خصوص انتصاب حجت الاسلام رضا نوری به عنوان نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی، اظهار کرد: این فرد فرزند همین خطه است لذا مردم منطقه و نیازهایشان را به خوبی می‌شناسد و با فرهنگ‌ها، زبان‌ها و قومیت‌ها آشنایی کامل دارد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ادامه داد: ارتباط مستمر با نسل جوان و روحیه تواضع و صمیمیت مناسب، ساده زیستی و اخلاق وی از جمله ویژگی‌های بارز امام جمعه جدید بجنورد به شمار می‌آید.

وی با اشاره به تجربه‌های انقلابی همراه با نشاط جوانی در نماینده جدید ولی فقیه در خراسان شمالی، افزود: این موارد کمک خواهد کرد تا خواسته‌های رهبر انقلاب از نماینده خود در خراسان شمالی اجرا شود.

حاج علی اکبری در انتها گفت: از تمام اقشار مردم می‌خواهیم به کمک نماینده جدید رهبری در این استان آمده تا توفیق خدمت به مردم توسط حجت الاسلام نوری حاصل شود.