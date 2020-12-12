حذف نفر ۱۷ رنکینگ و یک دعوت مشکوک/ کمیته فنی تکواندو کجا است؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو بانوان دور جدید تمرینات آماده سازی خود را برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک در قاره آسیا، بعد از چند ماه وقفه از سه شنبه گذشته آغاز کرد. این اردو در حالی آغاز شد که لیست نفرات دعوت شده نسبت به چند اردوی لغو شده قبلی تغییراتی داشت و مشخص نیست تیمی که در ۱۰ ماه گذشته از اسفندماه سال ۹۸ تاکنون هیچ تمرینی نداشته لیست نفراتش بر اساس کدام متر و معیار تغییر کرده است؟

در حالی که انتظار می‌رفت کادر فنی تیم ملی بانوان بخصوص مدیرفنی و مشاوران دور و نزدیکش بیشتر روی اوزان المپیکی، پتانسیل داخلی و کیفیت تیم‌هایی شرکت کننده در مسابقات قاره‌ای بخصوص زیر ذره بین قراردادن سهمیه‌های آسیایی المپیک، بهترین‌های ایران را برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک دعوت کند، همچنان بر روی حضور در دو وزن ۴۹- و ۵۷- کیلوگرم اصرار دارند و به سنگین وزن‌ها نیز توجهی نشده است؛ سنگین وزن‌هایی که راه کسب سهمیه آنها بسیار هموارتر از دو وزن انتخاب شده، خواهد بود.

با دعوت کادر فنی تیم ملی در اردویی که چند روز قبل شروع شد، مهلا مؤمن زاده، غزل سلطانی، ناهید کیانی، تینا مدانلو، طیبه پارسا و زهرا شجاعی زیر نظر مهرو کرمانی و فاطمه صفرپور تمرینات خود را پیگیری می‌کنند. از لیستی که برای اردوهای قبلی دعوت شده بودند و البته که اردویی هم برگزار نشد، روی نام یلدا ولی نژاد قلم قرمز کشیده شد تا تکواندوکاری که در بین همه دختران ایرانی با رنکینگ ۱۷ المپیکی بهترین جایگاه را دارد، با توجیه اضافه وزن به اردو دعوت نشود.

از سوی دیگر تکواندوکاری با همین شرایط یعنی اضافه وزن به اردو دعوت می‌شود، ولی حق تکواندوکار دیگری به همین دلیل نادیده گرفته می‌شود. خانواده ولی نژاد با هزینه شخصی سرمایه گذاری زیادی روی این تکواندوکار با آتیه انجام داده و او نیز با حضور در تورنمنت‌های مختلف و البته کسب نتایج خوب موفق شد، رنکینگ المپیکی خود را ارتقا دهد. در چنین شرایطی آیا حق این تکواندوکار که بدون حضور در اردو و تمرین زیر نظر کادر فنی قلم قرمز است؟ چرا مدال نقره جهان بدون در نظر گرفتن نتایج بعدی ضامن دعوت به هر اردو است، ولی دارنده طلای المپیک جوانان و البته با کسب مدال‌های متعدد به این راحتی دعوت نمی‌شود؟

برخورد دوگانه تصمیم گیرندگان بخش فنی بانوان فراتر از این رفته و تکواندوکاری به اردو دعوت می‌شود که در دو سال گذشته به دلیل آسیب دیدگی و عمل جراحی از مسابقات دور بوده است. این تکواندوکار جوان، شایسته و با آتیه است که در این هیچ بحثی نیست، ولی در این برهه که تیم ملی باید برای کسب سهمیه بهترین‌ها را در تمرین داشته، دعوت از او مسائل دیگر را به دنبال دارد.

البته که از لیست جدید می‌توان یک برداشت مثبت هم داشت و آن هم حضور ناهید کیانی در وزن تخصصی خودش یعنی ۴۹- کیلوگرم است. امیدواریم این موضوع صحت داشته باشد که در این صورت می‌توان از آن به عنوان یک قدم رو به جلو یاد کرد.

نکته دیگر اینکه رئیس سازمان تیم‌های ملی در گفتگویی از منع حضور مربیان ملی در تیم‌های باشگاهی با قاطعیت صحبت می‌کند، ولی دو مربی با فعالیت در یک تیم با عناوین مختلف، هدایت تیم ملی را در اختیار دارند. مربیانی که هر چند به ظاهر قراردادی با باشگاه ندارند، ولی متولیان فدراسیون و سازمان تیم‌های ملی همانند تمام اهالی تکواندو می‌دانند که مشاور و مدیرفنی و … چه معنایی دارد!

در چنین شرایطی باید از مسئولان تکواندو سوال کنیم که کمیته فنی در فدراسیون چه نقشی دارد؟ بدون شک وظیفه کمیته فنی مشروعیت دادن به برخی تصمیمات نیست. انتظار می‌رود اعضای کمیته فنی که همه از پیشکسوتان فنی و با سابقه تکواندو هستند، در چنین مواقعی ورود کرده و برای چنین تصمیماتی از کادر فنی توضیح بخواهند.

حضور در مسابقات انتخابی المپیک در قاره آسیا بدون شک مهمترین و حساس‌ترین میدان پیش روی بانوان است و امیدواریم کادر فنی تیم ملی به دور از هرگونه تعصب و جانبداری تنها بهترین را برای حضور در ترکیب اصلی گزینش کنند.