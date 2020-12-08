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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۲۳:۵۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان:

آمار مبتلایان روزانه کرونا در کردستان دوباره ۳ رقمی شد

آمار مبتلایان روزانه کرونا در کردستان دوباره ۳ رقمی شد

سنندج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی شدند و ۳ نفر هم جان خود را از دست دادند.

فرزین رضاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تاکنون ۱۲۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس در استان شناسایی شده‌اند و متأسفانه ۳ نفر از مبتلایان جان خود را از دست دادند.

وی گفت: آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تاکنون به ۹۷۷ نفر رسیده است و متأسفانه هم اکنون ۸۵ نفر بیمار مبتلا به کرونا نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

وی اعلام کرد: تاکنون ۳۷۵ نفر در سنندج، ۱۷۲ نفر در سقز، ۶۶ نفر در قروه، ۶۵ نفر در کامیاران، ۸۱ نفر در بانه، ۵۷ نفر در دیواندره، ۴۴ نفر در بیجار، ۹۸ نفر در مریوان، ۱۶ نفر در دهگلان و ۳ نفر در سروآباد جان باخته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطرنشان کرد: هم اکنون ۳۴۶ نفر نیز در بیمارستان‌های استان بستری هستند و با وجود تشدید محدودیت‌ها در شهرهای مختلف استان انتظار داریم که هم استانی‌هایمان نسبت به اصول بهداشتی و توصیه‌های پزشکی کم توجهی نکنند.

کد مطلب 5091313

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