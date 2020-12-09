راهنمایان و موسسات آموزشی گردشگری در ایام کرونا حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تجری اظهارکرد: باتوجه به شیوع ویروس کرونا و رکود کسبوکارهای گردشگری و در راستای حمایت از فعالان جوان گردشگری، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با حمایت و همکاری یکی از خیرین استان، امکان بهرهمندی برای راهنمایان گردشگری که صرفاً در همین حوزه فعال هستند و همچنین مؤسسات آموزشی گردشگری استان از تسهیلات کمبهره (چهار درصدی) را فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح حمایتی، راهنمایان گردشگری بهعنوان جوانترین قشر فعال در حوزه گردشگری که نقش بسزایی در راستای معرفی ظرفیتهای گردشگری استان دارند و همچنین مؤسسات آموزشی گردشگری بهعنوان یکی از بخشهای مؤثر در توسعه گردشگری استان، برای دریافت تسهیلات از مبلغ حداقل ۱۰۰ میلیون ریال تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال به بانک عامل معرفی میشوند.
تجری با اشاره به اینکه درمجموع برای ۷۰ نفر از فعالان گردشگری این تسهیلات در نظر گرفتهشده است، بیان کرد: تاکنون ۴۲ نفر برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند و مابقی متقاضیان هم بهصورت مستمر و هفتگی به بانک معرفی خواهند شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان در پایان اظهار امیدواری کرد: با بهرهمندی فعالان گردشگری از این تسهیلات بخش اندکی از خسارات واردشده به این حوزه جبران شود.
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